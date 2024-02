Preotul din Satu Mare care ar fi agresat sexual doi minori rămâne în arest preventiv. Judecătorii i-au respins contestația.

Preotul din municipiul Satu Mare arestat preventiv pentru că ar fi agresat doi minori rămâne după gratii, după ce Tribunalul Satu Mare a respins, joi, contestaţia acestuia.

Celulă din închisoare/ Foto: pixabay.com

Potrivit portalului instanţelor de judecată, Tribunalul a respins ca nefondată contestaţia formulată de preot. Preotul a fost reţinut în 12 februarie, iar în 13 februarie s-a dispus arestarea lui pentru 30 de zile.

„La nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Satu Mare este înregistrat un dosar penal în care se efectuează cercetări faţă de numitul S.A.D., care are calitatea de preot, pe raza municipiului Satu Mare, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de agresiune sexuală, faptă prev. şi ped. de art. 219 alin. 1 şi alin. 2 lit. c) Cod penal şi agresiune sexuală săvârşită asupra unui minor, faptă prev. şi ped. de art. 2191 alin. 12 şi alin. 3 lit. b) Cod penal, cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal, faptele fiind comise asupra a două persoane vătămate minore, în perioada anilor 2023 - 2024”, precizează Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare, citat de Agerpres.ro

Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului şi Sătmarului a anunţat că acesta este preot din anul 1991 şi nu a avut niciun fel de abatere.

„Referitor la cazul preotului Silaghi Augustin Dorel, preot paroh al Parohiei 'Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel' din municipiul Satu Mare, care în momentul de faţă se află în arestul Poliţiei Satu Mare şi face subiectul unui dosar penal, Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului şi Sătmarului face următoarele precizări: preotul Silaghi Augustin Dorel este preot în cadrul Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului din anul 1991, până în prezent; din momentul intrării în cler nu a avut nici un fel de abatere disciplinară sau morală, dând dovadă de seriozitate, fiind apreciat de către credincioşii din parohiile unde a păstorit”, precizează sursa citată.

Episcopia anunţă că dacă la finalizarea dosarului se va dovedi vinovăţia acestuia, se va face propunere de caterisire.

„Cu regret şi stupoare, am aflat în data de 13 februarie 2024 de faptul că se află în arestul poliţiei făcând subiectul unui dosar penal, aflat în momentul de faţă în faza de cercetare. În momentul în care s-a confirmat informaţia, în şedinţa Permanenţei Eparhiale din data de 13 februarie 2024, Preasfinţitul Părinte Iustin a dispus oprirea totală de la săvârşirea oricăror lucrări sfinte a preotului Silaghi Augustin Dorel şi deferirea lui spre cercetare către Consistoriul Eparhial cu propunerea de caterisire în cazul în care finalizarea dosarului va dovedi vinovăţia lui”, a anunţat Episcopia.

