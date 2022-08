„Arsenal” de DROGURI la un festival de muzică electronică din Harghita. Ce au găsit procurorii DIICOT? VIDEO

Procurorii DIICOT şi poliţiştii au efectuat mai multe percheziţii în zona desfăşurării unui festival de muzică electronică din localitatea Gălăuţaş, judeţul Harghita, fiind găsite droguri la 15 persoane.

Procurorii DIICOT şi poliţiştii au efectuat mai multe percheziţii în zona desfăşurării unui festival de muzică electronică din localitatea Gălăuţaş, judeţul Harghita/ Foto: DIICOT

Potrivit unui comunicat transmis vineri de DIICOT, au fost vizate de percheziţii 26 de spaţii - autovehicule, autorulote şi corturi. Anchetatorii aveau indicii că mai multe persoane participante la festival, cetăţeni romani şi străini, sunt implicate in săvârşirea unor operaţiuni privind circulaţia drogurilor.

„Cu ocazia desfăşurării activităţilor investigative au fost ridicate, de la un număr 15 persoane, 123 comprimate de diferite culori şi forme, 15 timbre LSD, circa 39 grame haşiş, o cultură indoor de ciuperci halucinogene, diferite cantităţi de droguri de risc şi mare risc (cocaină, ketamină, ciuperci halucinogene, muguri de canabis, ţigarete confecţionate artizanal cu canabis) şi obiecte utilizate la traficul şi consumul de droguri (grindere, minicântare electronice de mare precizie, pipe, vaporizatoare, pliculeţe cu urme, seringi, diferite obiecte folosite pentru prizare)”, se precizează în comunicat.

Sursa citată precizează că, în urma unor acţiuni de control desfăşurate anterior, au fost prinse în flagrant opt persoane, cetăţeni români şi străini, implicate în traficul şi consumul de droguri.

În urma controalelor au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor aproximativ 50 de grame de muguri de canabis, 14 timbre LSD, aproximativ 12 grame de substanţă pulverulentă cu privire la care exista suspiciunea ca ar fi amfetamină, cinci comprimate de ecstasy, aproximativ 3 grame de ketamină, 2 grame de rezină de canabis, şapte comprimate de diazepam, un cântar electronic, patru grindere, o pipă şi patru dispozitive pentru prizat.

„Au fost înregistrate dosare penale in care se efectuează cercetări sub aspectul sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de trafic de droguri de risc şi mare risc şi deţinere de droguri de risc şi mare risc, fără drept, pentru consum propriu”, se mai menţionează în comunicatul DIICOT.

