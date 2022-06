Ulrich Meleke a plecat gratis de la CFR Cluj. Campioana a pierdut 350.000 de euro

CFR Cluj a pierdut procesul cu Ulrich Meleke și jucătorul din Coasta de Fildeș a devenit liber de contract.

Ulrich Meleke, 23 de ani, a fost cumpărat cu 350.000 de euro vara trecută de la FC Botoșani, dar nu a jucat niciun meci oficial pentru echipa clujeană. Africanul a fost extrem de nemulțumit de modul în care a fost tratat la CFR Cluj și o soluție prin care să plece gratis din Gruia.

Meleke s-a plâns la FIFA că nu a fost plătit la timp și a devenit jucător liber de contract, conform GSP.RO. Meleke a fost împrumutat în ultimele luni la FC Voluntari, echipă la care a fost titular în majoritatea meciurilor și alături de care a ajuns în play-off.

Fundașul central nu s-a ferit să spună public că situația de la CFR Cluj l-a dezamăgit.

„Sunt dezamăgit că nu am jucat la CFR Cluj, oricine este când nu joacă. Am muncit mult, dar este ceva ce nu poți controla și se întâmplă așa cum nu te așteptai. Nu am discutat personal cu Dan Petrescu, deoarece atunci când a venit eram deja în drum spre Voluntari”.

Meleke a fost adus în schimbul sumei de 350.000 de euro și la 23 de ani putea fi un produs de export valoros pentru CFR Cluj.

