Culio se retrage din fotbal și cere mai mult respect pentru CFR Cluj: „Numărați până la 5 și obișnuiți-vă cu gândul că suntem cei mai buni!”

Juan Emmanuel Culio, mijlocaș care va împlini 39 de ani în august, se retrage din fotbal: „CFR Cluj merită mult mai mult respect”.

La aproape 39 de ani, Juan Culio, eroul de pe „Olimpico”, își anunță retragerea din fotbal. În iarnă a plecat fără să mai apuce să-și ia la revedere de la fani. Dan Petrescu a făcut în pauza competițională anunțul legat de dispariția din lot a mijlocașului argentinian.

În spatele deciziei erau probleme de familie. Aceleași care l-au făcut să părăsească echipa și în 2019. Jucătorul a ales să fie aproape de soția sa, care luptă de trei ani cu o boală necruțătoare.

În exclusivitate pentru Gazeta Sporturilor, Culio explică de ce fostul lui club a dominat în ultimii ani competiția internă. Argentinianul cere mai mult respect pentru „singura echipă românească ce mai contează în Europa”.

„La CFR au existat mereu 4-5 lideri, iar antrenorul e lăsat să lucreze. Aș fi luat-o razna să aflu că patronul dictează schimbările”, spune fotbalistul care a mai trecut prin cariera sa pe la Galatasaray, Deportivo La Coruna sau Zaragoza.

- Mai joci încă un sezon sau te retragi?

- Nu, gata, s-a terminat! Mi-am pus ghetele în cui, cum spuneți voi. Eram foarte obosit psihic și intenția mea era să mă retrag de la CFR. Asta s-a și întâmplat până la urmă, chiar dacă nu exact cum mi-aș fi dorit. Le sunt recunoscător României și Clujului pentru că mi-au dat șansa să evoluez în Champions League și să fac pasul spre campionate mai puternice, precum cele din Spania sau Turcia. Le mulțumesc și foștilor mei coechipieri, Cadu, Peralta, Tony, Dani, Camora și multor altora! M-au făcut un jucător mai bun și o persoană mai bună. Îi sunt foarte recunoscător și lui Dan Petrescu, care m-a învățat multe lucruri pe care nu le știam. Adevărul e că Petrescu a fost, în fotbal, ca un tată pentru mine. Chiar și când ne mai certam sau discutam în contradictoriu, întotdeauna o făceam ca un fiu cu tatăl său.

- Au fost iarăși discuții legate de arbitrajul din penultima etapă...

- Stai puțin! În România așa a fost întotdeauna: când o echipă iese campioană se spune că niciodată nu e din meritul propriu. Se vorbește mereu că a câștigat cu ajutorul arbitrilor. E lipsă de respect și de fair-play. Dacă CFR a ieșit 5 ani la rând campioană, asta s-a întâmplat fiindcă a meritat, nu pentru că ar fi fost ajutată. 5 ani la rând, oameni buni! Numărați până la 5 și obișnuiți-vă cu ideea că CFR e o campioană meritorie. Acest club merită mai mult respect din partea tuturor.

- Cum crezi că s-a manifestat lipsa asta de respect?

- Cred că CFR nu e văzută și evaluată la adevărata valoare. Întotdeauna e vorba de Steaua, Craiova, Dinamo și altă echipă, abia apoi vine CFR. Nu înțeleg de ce se întâmplă asta. CFR a demonstrat în toți acești ani în Liga Campionilor, în Europa League, are multe trofee câștigate. Ar trebui să fie mult mai respectată și e valabil și în cazul lui Petrescu. Lumea zice că stilul CFR-ului nu e spectaculos, însă CFR câștigă întotdeauna cu jocul acesta.

- Ce a făcut diferența în acești ani?

- Faptul că noi am avut mereu jucători cu mentalitate de învingători, am avut 4-5 luptători în lot care conduceau vestiarul. Eu, Camora și alții spuneam mereu în vestiar că e fundamental ca toată lumea să urmeze o linie de conduită și de disciplină. Întotdeauna am spus că, fără disciplină, nu poți juca la CFR - disciplină în vestiar, pe teren și în afara lui. Disciplina e fundamentală pentru o echipă care vrea să iasă campioană. Trebuie să te antrenezi foarte bine ca să-ți îndeplinești obiectivele într-o luptă de anduranță. Iar CFR e un club care joacă în fiecare an să câștige competițiile interne și să se califice într-o cupă europeană. Și e singura care mai reprezintă România în cupele europene. Ca să obții asta e clar că ai nevoie de disciplină în viața profesională și în cea personală! Încercam întotdeauna să le explic asta colegilor.

Culio: „FCSB n-a fost niciodată o echipă!”

- Ce i-a lipsit principalei voastre contracandidate la titlu, FCSB, în ultimele sezoane?

- FCSB n-a fost niciodată o echipă în adevăratul sens al cuvântului. În primul rând, asta trebuie să impui acolo: să joace precum o echipă! Le-ar trebui și lor 4-5 jucători în jurul cărora să construiești vestiarul, grupul, și toți să tragă în aceeași direcție. Nu ajută la nimic ca azi jucătorii să meargă într-un sens și mâine într-altul. Trebuie să acționezi ca o echipă, altfel nu ajungi nicăieri. Un lucru la fel de important e cel legat de antrenor. Acesta trebuie lăsat să lucreze în liniște! Autoritatea lui trebuie respectată! Fiecare trebuie să-și facă treaba, antrenorul e antrenor, președintele e președinte. Nu trebuie să se intervină în munca antrenorului. Petrescu are parte de această liniște și face exact cum crede el că e bine.

PALMARES

13 trofee a cucerit Culio în Liga 1, toate cu CFR: 6 titluri de campion, 3 Cupe ale României și 4 Supercupe. La acestea se mai adaugă o Supercupă a Turciei, cu Galatasaray

