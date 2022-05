Cupa Beni și Cupa Vinci la orientare sportivă. Vezi cine au fost vedetele și câştigătorii clujeni al ediției din 2022

Pădurea Făget a găzduit la sfârşitul săptămânii trecute concursul de orientare sportivă Cupa Beni și Cupa Vinci ediția a III-a, organizat de Societatea Pro Orientare în colaborare cu Asociația Județeană de Orientare Cluj.



Evenimentul a adus în Cluj peste 150 de sportivi din mai multe judeţe din țară. Noutatea a fost „Competiţia Family”, în clasament intrând familiile care au cel puţin doi concurenţi din două generaţii diferite, având cel puțin un membru sub 15 ani și care au parcurs traseele separat unii de alţii, în mod individual.





Start la Cupa Vinci, sub privirile atente a „micilor” trasatori / Foto: monitorulcj.ro



Seriozitate, creativitate și perseverență la 10 și 12 ani



Trasatorii celor două zile de concurs, sportivii de 10 și 12 ani al clubului C.S. TranSilva Cluj, frații Simon, Benjamin și Vince, au dat dovadă din nou de seriozitate, perseverenţă şi creativitate, trăsături care pot să ducă la longevitatea organizării acestei competiții.





Un post de control bine ascuns de organizatori / Foto: monitorulcj.ro



Pe lângă proiectarea și desenarea traseelor, la desfășurarea în condiții bune a concursului a contribuit o echipă mare, începând cu suita de la sistemul electronic de control și cronometraj asigurat de Asociația Județeană de Orientare Cluj, până la cei care au ajutat la montarea și demontarea traseelor, mulți sportivi veniți din cluburile A.C.S. Compass Cluj și C.S. TranSilva.



Vedetele au fost copiii, dar și părinții care au încercat să se descurce pentru prima dată cu harta



Cu doar o hartă şi cu o busolă la îndemână, copiii s-au străduit să găsească în cel mai scurt timp punctele de reper stabilite de organizatori în cele două etape de concurs.

Eficacitatea programului de inițiere în orientare propus de câțiva orientariști cu suflet mare, face ca tot mai mulți copii să îmbrățișeze acest sport, mergând săptămânal de la școală la antrenamente.

Clujenii care au urcat pe cea mai înaltă treapta a podiumului (M = masculin, F = feminin, cifra de lângă literă, categoria de vârstă):



CUPA BENI



M10: Gergely Mátyás - Watch Out

M12: Bőjte Ágoston – Watch Out

M14: Égly Bence – C.S. TranSilva Cluj

M18: Vigh Ervin – C.S. TranSilva Cluj

M40: Kiss Attila - A.C.S. Compass Cluj

M70-75: Kornreich Tibor – C.S.O. Dudu Florești





Locul 1 pentru sportivii de la categoria F40 și M40 / Foto: monitorulcj.ro



F10: Bőjte Zsuzsa + însoțitor - Watch Out

F12: Gergely Zsofi - A.C.S. Compass Cluj

F18: Bőjte Sára – C.S. TranSilva Cluj

F40: Gergely Enikő – A.C.S. Compass Cluj

F50-55: Kerekes Kinga – A.C.S. Compass Cluj

F69: Müller Katalin – A.C.S. Compass Cluj





Pe podium, cei de la categoria F18 și M18 / Foto: monitorulcj.ro



OPEN: Fodor Emese, Szalló László - Watch Out

OPEN TEHNIC: Midrigan Ion - Individual



CUPA VINCI



M10: Bőjte Péter - Watch Out

M12: Bőjte Ágoston - Watch Out

M14: Égly Janos-Pal- C.S. TranSilva Cluj

M18: Vigh Ervin - C.S. TranSilva Cluj

M40: Kiss Attila - A.C.S. Compass Cluj

M45: Gergely Zoltán - A.C.S. Compass Cluj

M50: Vörös Alpár - C.S. TranSilva Cluj

M55: Fey Sándor - C.S. TranSilva Cluj

M70-75: Enyedi Andrei - C.S. TranSilva Cluj





Medaliații categoriei F50 și M50 / Foto: monitorulcj.ro





Câștigătorii la categoria M70-75 / Foto: monitorulcj.ro



F10: Laping Imola – Watch Out

F12: Tonk Dorka - Watch Out

F18: Bőjte Sára – C.S. TranSilva Cluj

F40: Gergely Enikő – A.C.S. Compass Cluj

F50-55: Kerekes Kinga – A.C.S. Compass Cluj

F69: Müller Katalin – A.C.S. Compass Cluj



OPEN M: Bîlc Marco - Individual

OPEN F: Fodor Emese - Watch Out

OPEN TEHNIC: Midrigan Ion – Individual





Cei mai mici concurenți, în așteptarea începerii festivității de premiere/ Foto: monitorulcj.ro



Evenimentul s-a încheiat cu o festivitate de premiere, învingătorilor le-au fost înmânate diplome, medalii și dulciuri.

Clasamentul și rezultatele obținute de sportivi la cele două zile de concurs, îl puteți vedea www.orienteering.ro, la rubrica Evenimente.