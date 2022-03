„U” Cluj continuă drumul spre Liga 1 cu o deplasare la Slobozia

Universitatea Cluj se duelează duminică, de la ora 13:30, cu Unirea Slobozia în etapa cu numărul 2 din play-off-ul din Liga a 2-a.

Jucătorii Universității Cluj pregătindu-se pentru meciul cu Slobozia. FOTO: FC Universitatea Cluj Facebook

Slobozia joacă primul meci din acest play-off pe teren propriu, dar pleacă din postura de outsider. Adrian Mihalcea, antrenorul formației din Slobozia, a recunoscut și el că formația clujeană are prima șansă la victorie.

Citiți știrile monitorulcj.ro și pe Google News

Înaintea meciului de dumincă, Unirea Slobozia ocupă locul șase în play-off cu 33 de puncte. Formația antrenată de Mihalcea a fost învinsă cu 2-0 de FC Hermannstadt în prima rundă. Trupa gazdă a intrat în play-off după ce în ultimele patru meciuri din sezonul regulat a reușit patru victorii la zero.

Adrian Mihalcea se teme de meciul cu „U”

Antrenorul formației din Slobozia a fost dezamăgit de modul în care s-au prezentat jucătorii la meciul cu Sibiu și încearcă să găsească soluții pentru disputa cu „U”

„O să fie un meci foarte greu, cu o echipă bună a play-off-ului, trebuie să recunoaștem asta. Mi-aș dori să avem mai multă motivație ca la meciul trecut, cu Sibiu, pentru că eu consider că asta ne-a lipsit, motivația. Nu am fost supărat pe jucători, doar am spus lucrurilor pe nume. Am vorbit și cu ei în săptămâna asta despre ce s-a întâmplat, despre atitudinea lor și încercăm să reglăm.”, a declarat Mihalcea pentru Liga 2.ro.

Mihalcea își dorește locul 4 în play-off-ul din Liga a 2-a, dar se teme de o automulțumire în rândul jucătorilor.

„Oricum, partida cu Universitatea Cluj e foarte grea, asta e clar. Au venit acolo jucători foarte, foarte buni în această iarnă, s-a făcut o campanie de transferuri puternică. Își dorește promovarea în Liga 1 și asta s-a văzut. Noi trebuie să fim realiști și să recunoaștem că obiectivul realizabil este locul 4. Cele trei echipe, Petrolul, Universitatea Cluj și Hermannstadt, se luptă pentru primele două locuri. Noi trebuie să terminăm peste Chiajna și să prindem barajul. Sper să și putem face asta, pentru că e clar că la noi a intervenit și o mulțumire față de ce am realizat până acum”, a mai adăugat Adrian Mihalcea pentru Liga2.ro.

„U” Cluj a dominat Slobozia

Universitatea Cluj a câștigat ultimele două meciuri directe cu Unirea Slobozia. Ardelenii s-au impus în 2020 cu 3-1, într-un meci în care Nicolae Pîrvulescu, Cristi Gavra și Ioan Filip au marcat.

În acest sezon, Universitatea Cluj a trecut cu 2-0 de Unirea Slobozia, într-un meci disputat pe Cluj Arena și decis de „dubla” lui Albert Hofman.

Universitatea Cluj are un program dificil în această perioadă și va fi nevoită să se dueleze săptămâna viitoare cu CSA Steaua. Trupa din București vine pe 7 aprilie la Cluj-Napoca, într-un meci care va atrage toate privirile în Liga a 2-a.

Echipele probabile:

Unirea Slobozia: Poiană – Trașcu, I. Dinu, Perju, C-tin. Toma (cpt.) – Coadă, Cruceru – Bolohan, Afalna, Mustacă– Gulceac

Universitatea Cluj: Gorcea – Romero, Gugu, Ispas, Pîrvulescu – Romario Pires, Filip – Ely, Haită, Hofman - Tescan

CITEȘTE ȘI: