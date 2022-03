CFR Cluj a încercat transferul lui Ișfan. Mutarea, blocată de primarul din Piteși: „L-am lăsat plângând în birou”

CFR Cluj l-a dorit pe Alexandru Ișfan de la FC Argeș, dar transferul fotbalistului a fost blocat de primarul din Pitești.

Alexandru Ișfan, 22 de ani, este unul dintre jucătorii cu cel mai mare progres din Liga 1 în sezonul 2021/2022. Fotbalistul celor de la FC Argeș a atras rapid atenția echipelor importante și a fost dorit de CFR Cluj în această iarnă.

Conform unor zvonuri, CFR Cluj ar fi fost de acord să plătească 300.000 de euro pentru mijlocașul argeșean. Totuși, mutarea nu s-a realizat din cauza primarului Cristian Gentea. Edilul din Pitești este cunoscut pentru modul în care își impune ideile la club, fiind de multe ori vehement în spațiul public la adresa propriei echipe.

„Eu nu m-am implicat niciodată să aduc un jucător sau să impun vreun jucător. Prepeliță vă va spune că n-am făcut niciodată așa ceva. Singurul jucător în al cărui transfer m-am implicat, la solicitarea lui Prepeliță, a fost Ișfan. Am fost rugat să vorbesc cu primarul Mioveniului. Atât și nimic mai mult. Am primit o ofertă de la CFR Cluj pentru Ișfan. Am vorbit cu domnul Bilașco, dar și pe alte canale. Nu s-a spus niciodată de o sumă de transfer.Da, ni s-a spus că îl doresc pe Ișfan la Cluj, iar eu am spus că Ișfan trebuie să joace încă o bună perioadă de timp la Pitești, unde trebuie să și demonstreze că merită să facă un pas mai departe.”, a declarat primarul din Pitești.

Conform declarațiilor făcute de Gentea, Alexandru Ișfan ar fi izbucnit în lacrimi după ce i-a fost refuzat transferul la cmpioana României. Primarul piteștenilor îl consideră pe Ișfan nepregătit pentru nivelul de la CFR Cluj.

„L-am avut în birou și l-am lăsat aici plângând pentru că spunea că nu îl înțeleg și șansa lui e CFR Cluj. I-am spus: 'Șansa ta e FC Argeș!'. El n-ar fi jucat la Cluj, el trebuie să joace aici, să demonstreze, iar apoi poate să plece. Avem oferte și pentru alți jucători. Și pentru Turda avem solicitări, dar am vorbit cu amândoi și au înțeles că noi vrem să facem o echipă foarte competitivă la Pitești și să încercăm să ne apropiem măcar de ce au făcut marii jucători ai echipei FC Argeș", a spus Cristian Gentea, la emisiunea Ora Exactă în Sport, de la Pro X.

Alexandru Ișfan are 33 de meciuri jucate în sezonul 2021/2022 pentru FC Argeș. Jucătorul de 22 de ani a marcat patru goluri și a oferit o pasă de gol. Fotbalistul celor de la FC Argeș este internațional român de tineret și eligibil pentru regula U-21 în acest sezon.

Conducerea lui CFR Cluj a început să se reorienteze către fotbaliști tineri, după venirea lui Cristi Balaj la formația din Gruia.

