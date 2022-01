Simona Halep va juca cu Magdalena Frech în primul tur la Australian Open. Sorana Cîrstea are un meci imposibil

Simona Halep, cap de serie numărul 14, o va înfrunta pe poloneza Magdalena Frech în prima rundă a turneului Australian Open, primul de Mare Şlem al anului, în urma tragerii la sorţi efectuate joi, la Melbourne.

Halep (30 ani, 15 WTA), finalistă în 2018 la Australian Open şi sfertfinalistă la ediţia de anul trecut, a câştigat singurul său meci direct cu Frech (24 ani, 105 WTA), cu 6-2, 6-0, în sferturi la Praga, în 2020, în drumul său spre titlu.





Sorana Cîrstea (31 ani, 38 WTA) va avea o adversară dificilă, cehoaica Petra Kvitova (31 ani, 21 WTA), care are 5-3 în meciurile directe. Cele două s-au întâlnit şi la ediţie de anul trecut a turneului de Mare Şlem, în runda a doua, când Sorana s-a impus cu 6-1, 4-6, 6-1. Românca a câştigat toate cele trei confruntări disputate pe hard.



Irina Begu (31 ani, 58 WTA) va juca la debut contra franţuzoaicei Oceane Dodin (25 ani, 96 WTA), care a învins-o în singurul lor duel, în 2019, în turul secund la Wimbledon, cu 6-3, 1-6, 8-6.



Jaqueline Cristian (23 ani, 73 WTA) o va întâlni pe belgianca Greet Minnen (24 ani, 84 WTA), la debutul său absolut pe tabloul principal al turneului Australian Open.



Gabriela Ruse (24 ani, 82 WTA) va juca şi ea în premieră pe tabloul principal la Melbourne, împotriva italiencei Jasmine Paolini (26 ani, 52 WTA). Ruse are 2-1 în meciurile directe cu Paolini, pe care a învins-o pe hard în 2019, în turul al doilea al calificărilor la US Open, cu 6-3, 6-1, şi anul trecut în Billie Jean King Cup, cu 1-6, 6-3, 6-4. Paolini s-a impus pe zgură, în 2016, în optimi la Mamaia, cu 6-3, 6-4.



Pe tabloul principal de simplu ar putea ajunge şi Irina Bara, dacă va câştiga meciul cu bulgăroaica Viktoria Tomova, din ultimul tur al calificărilor.



Australianca Ashleigh Barty, principala favorită, va întâlni în primul tur o adversară venită din calificări, în timp ce japoneza Naomi Osaka, deţinătoarea titlului şi cap de serie numărul 13, o va înfrunta pe Camila Osorio (Columbia).



Britanica Emma Răducanu, campioana en titre de la US Open, va juca în primul tur contra unei americance, Sloane Stephens.

