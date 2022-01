BASCHET: U-BT Cluj, a 13-a victorie la rând în competițiile interne

Campioana U-BT Cluj a obţinut a 13-a sa victorie consecutivă, 106-64 cu CSM Baschet Petrolul Ploieşti, sâmbătă, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 14-a a Ligii Naţionale de baschet masculin.

Neînvinsă pe plan intern în acest sezon, echipa ardeleană nu l-a avut pe antrenorul Mihai Silvăşan (testat pozitiv cu COVID-19) pe banca tehnică.

Elijah Jarrod Stewart, cu 23 puncte, 6 recuperări, şi Karel Guzman Abreu, 20 p, 3 pase decisive, au fost cei mai buni de la gazde.

Mihailo Sekulovic a fost MVP-ul ploieştenilor, cu 17 p, 11 rec.

În alt meci, CS Municipal Târgu Jiu a dispus de ABC Athletic Neptun Constanţa cu 81-70.

„Noi am făcut un meci bun, fiecare jucător a dat maximum în acest moment. Cu toții au profitat de minutele petrecute pe teren, în special până la pauză. Am strălucit în ambele faze. A fost un antrenament care ne va face mai uniți. În continuare mergem pe drumul nostru și vrem să continuăm șirul victoriilor. Am avut puține emoții să conduc meciul, dar odată ce a început meciul totul a fost în regulă. De asemenea, Dustin Hogue a lipsit, din cauza unei enterocolite”, a declarat Milorad Perović, antrenor secund U-Banca Transilvania



Clasament

1. ACS U-Banca Transilvania Cluj-Napoca 26 puncte (13 jocuri)

2. FC Argeş Piteşti 22 p (13 j)

3. CSO Voluntari 21 p (11 j)

4. CSM CSU Oradea 21 p (11 j)

5. SCM ''U'' Craiova 20 p (12 j)

6. CS SCM OHMA Timişoara 20 p (13 j)

