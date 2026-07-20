Spania o învinge pe Argentina și câștigă Cupa Mondială!

Selecționata Spaniei a învins Argentina în ultimul act al Cupei Mondiale, scor 1-0. Ferran Torres a marcat singurul gol al meciului, în prelungirile partidei, și a adus titlul mondial în vitrina ibericilor.

Spania a câștigat Cupa Mondială / Foto: FIFA World Cup Facebook

Noua campioană mondială, Spania, a învins chiar câștigătoarea trofeului din urmă cu patru ani, Argentina, scor 1-0. În minutul 106 al meciului, Ferran Torres a marcat singurul gol al partidei.

Spania obține al doilea său titlu mondial la 16 ani de la primul, câștigat în Africa de Sud, 1-0 cu Olanda, tot după prelungiri, printr-un gol înscris de Andres Iniesta.

Ibericii au ratat prima ocazie a meciului prin Yamal (5), cu un șut din unghi, după o combinație cu Olmo, dar Dibu Martinez a apărat. Oyarzabal (39) a șutat de la 18 metri, dar goalkeeper-ul lui Aston Villa a fost la post. Cucurella (43) a șutat de la 20 de metri, însă imprecis.

În repriza secundă, dominarea ibericilor s-a accentuat, dar, rând pe rând nu au reușit să îl învingă pe Emiliano Martinez jucători ca Baena (46), Olmo (64), Ferran Torres (67), Pedri (77), Cubarsi (77), Laporte (81), Nico Williams (90+3), Yamal (90+8). În min. 90+3, Fernandez a făcut un fault la Cubarsi la centrul terenului și a primit al doilea cartonaș galben.

În prelungiri, Martinez a salvat golul și la lovitura de cap a lui Nico Williams (93). Atacantul lui Athletic Bilbao a reușit să înscrie (96), dar golul a fost anulat pentru un fault comis de Merino la Otamendi. Merino a ratat o mare ocazie de gol (103) reluând cu capul de la 7 metri lângă poartă.

Golul de titlu mondial s-a marcat în min. 106, când Pedro Porro a trimis o centrare în careu, Nico Williams a întors cu capul, iar Ferran Torres a șutat sub transversală. Deși aflată în zece oameni, Argentina s-a aruncat disperată în atac și a avut două șanse de a înscrie. Senesi (120) a reluat din careul mic centrarea lui Simeone, dar mingea a fost deviată în corner, iar Giuliano Simeone (120+2) a șutat de la 10 metri din voleu peste poartă.

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