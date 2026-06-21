Omul de încredere al lui Dan Petrescu la CFR a semnat cu o echipă din Liga a 2-a!

FC Bihor Oradea l-a cooptat în staff-ul tehnic pe Bogdan Aldea, fost preparator fizic în staff-ul lui Dan Petrescu.

Bogdan Aldea (centru) a fost preparator fizic în staff-ul lui Dan Petrescu / Foto: Bogdan Aldea Facebook

Mutare importantă reuşită de orădeni! FC Bihor l-a cooptat în staff-ul lui Erik Lincar pe Bogdan Aldea (45 de ani), anunţă jurnalistul Emanuel Roşu.

În cea mai lungă parte a carierei sale Aldea a făcut parte din staff-ul lui Dan Petrescu, alături de care a colaborat la CFR Cluj, Jeonbuk, Kuban, Kayserispor, Guizhou şi Al Nasr. Cei doi au colaborat timp de 8 ani, până în 2024.

Ca jucător, cea mai importantă echipă din CV-ul lui Aldea este Dinamo, acolo unde a evoluat în perioada 1998-2001.

A mai bifat apoi echipe din campionatul intern, precum Petrolul Ploieşti, Unirea Urziceni, Oţelul Galaţi, Poli Iaşi sau CSM Slatina.

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