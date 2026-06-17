CFR Cluj își află miercuri prima adversară din preliminariile Conference League! Peste ce echipe ar putea da vișiniii

CFR Cluj, ocupanta locului 3 în sezonul trecut din Superligă, își va afla miercuri prima adversară din preliminariile Conference League.

CFR Cluj își află miercuri prima adversară din Conference League / Foto: Inquam Photos / Gyozo Baghiu

CFR Cluj va lua startul cupelor europene în al doilea tur preliminar din Conference League, acolo unde vor fi cap de serie.

Acest lucru presupune o adversară mai slab cotată și, cel puțin pe hârtie, șanse mai mari la calificarea în faza următoare.

Printre cele mai dificile posibile adversare ale formației antrenate de Antonio Folha se numără Hapoel Tel-Aviv, BATE Borisov, Motherwell sau Paksi, fostă adversară a CFR-ului în sezonul trecut.

Lista completă cu posibilii adversari ai CFR-ului în turul 2 din Conference League: Vllaznia Shkodër, FK Panevezys, Neftchi Baku, Motherwell, Víkingur, La Fiorita, DAC Dunajska Streda, GAIS Göteborg, IFK Göteborg, NK Varazdin, Beitar Jerusalem, Zira FK, Decic Tuzi, Dila Gori, MSK Zilina, Vojvodina Novi Sad, BATE Borisov, Hapoel Tel-Aviv, Paksi FC, DVSC Debrecen, LNZ Cherkasy, Polissya Zhytomyr, Zeleznicar Pancevo, FK Sarajevo, Atlètic Club d’Escaldes, St Joseph’s, FC Santa Coloma, Dinamo Tbilisi, Alashkert FC, Aluminij, Koper, NK Bravo, Zimbru Chisinau, Valur Reykjavik, FK Auda, ŢSKA 1948 Sofia, Shelbourne, Derry City, IF Vestri, KF Dukagjini, Valletta FC și Coleraine.

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