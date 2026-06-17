CFR Cluj a câștigat Supercupa Elitelor contra FCSB, la categoria U-15

CFR Cluj a câștigat Supercupa României la categoria U-15 după ce a învins-o pe FCSB, scor 2-1.

CFR Cluj a învins-o pe FCSB în Supercupa Elitelor / Foto: Academia CFR 1907 Cluj Facebook

CFR U-15 și FCSB U-15 s-au duelat marți dimineață, de la ora 11:00, pe Cluj Arena, în ultimul meci al sezonului.

După o primă repriză albă, FCSB a deschis scorul prin Alexandru Miculescu, în minutul 55. Formația ardeleană a reușit să întoarcă rezultatul într-un interval de 8 minute.

Mai întâi a înscris Ianis Puți (minutul 63), din penalty, apoi Norbert Szanto (minutul 71) a punctat cu un șut din interiorul careului.

Șerban Pop, fundaș la CFR Cluj, a fost desemnat cel mai bun jucător pentru evoluția sa din Supercupă.

Echipele de start

CFR Cluj: 1. Emanuel ILAȘ – 3. Luca OROS (2. David MOLDOVAN 73), 6. Darius RUSNAC, 4. Șerban POP, 8. Andrei HERȚEG (14.Eric BRAN 73) – 10. David TALĂU-cpt (15. Norbert SZANTO 66), 5. Yusuf KIRAL, 11. Patrick KOVACS (20. Ianis SIMOTA 57) – 7. Mihai ILEA (17. Luca SAVIN 41), 9. Viorel PLUGARU, 13. Ianis PUȚI

Rezerve: 12. Cătălin PUȘCAȘ – 16.Matei MUREȘAN, 18.Mark SABĂU, 19.Andrei ILEA

Antrenor: Gheorghe MĂNESCU

FCSB: 1. Filip ROȘCA – 7. David TAMAȘ, 4. Andrei TAȘCU (44. David BARBU 66), 25. Andrei NĂSTASE, 34. Răzvan GROSARIU – 31. Nicholas PINTILII, 38. Dragoș POSTEUCĂ-cpt (77. Mihai GRUIA 57) – 35. Alexandru MICLESCU, 39. Nicolas CONSTANTIN (90. Denis BURCEA 66), 14. Răzvan RĂDOI (22. Luca ALBU 17) – 9. David ȘERBAN

Rezerve: 99. Matei CÎRJĂ

Antrenor: Florin DREGHICIU

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