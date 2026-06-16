„U” Cluj își află astăzi primul adversar din cupele europene! Peste ce echipe ar putea da ardelenii

Universitatea Craiova și Universitatea Cluj, campioana și vicecampioana României, sunt implicate în tragerile la sorți de marți.

U Cluj va juca în turul 1 din Europa League / Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

Cele două echipe vor lua startul în preliminariile Ligii Campionilor, respectiv Europa League, acolo unde vor începe din primul tur.

FCSB și CFR Cluj, care vor juca în preliminariile Conference League, își vor afla doar miercuri viitoarele adversare.

Craiova își află prima adversarul

Oltenii sunt primii care își vor afla adversarul din prima rundă. La ora 17:00 începe tragerea la sorți pentru stabilirea meciurilor din primul tur preliminar UEFA Champions League.

Cele mai importante echipe peste care ar putea da Craiova sunt Levski Sofia (Bulgaria), Ararat-Armenia (Armenia) și Sabah Baku (Azerbaidjan). Cele mai facile posibile adversare sunt Tre Fiori (San Marino), Floriana (Malta) și Atert Bissen (Luxemburg).

Posibilii adversari ai oltenilor: Sabah Baku (Azerbaidjan), Levski Sofia (Bulgaria), Gyor (Ungaria), Ararat-Armenia (Armenia), Iberia (Georgia), Zalgiris (Lituania), D’Escaldes (Andorra), Sutjeska (Muntenegru), Egnatia (Albania), Floriana (Malta), Tre Fiori (San Marino), Vardar Skopje (Macedonia), Vitebsk (Belarus) și Atert Bissen (Luxemburg).

„U” Cluj poate aduce nume importante în România!

Situația stă diferit în cazul Universității Cluj. Ardelenii nu vor fi capi de serie în niciun tur, ceea ce înseamnă că sunt șanse să dea peste un adversar important.Tragerea la sorţi pentru preliminariile Europa League va începe la ora 18:00 (ora României), iar cele mai dificile posibile adversare ale clujenilor sunt Dinamo Kiev (Ucraina) şi Ferencvaros (Ungaria).

Posibilii adversari ai lui „U” Cluj: Ferencvaros (Ungaria), Qarabag FK (Azerbaidjan), Sheriff Tiraspol (Republica Moldova), Dinamo Kiev (Ucraina), Hajduk Split (Croația) și CSKA Sofia (Bulgaria).

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