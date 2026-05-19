Muncitor român împușcat în Austria după un conflict pentru bani. Proprietarul riscă închisoare pe viață!

Un muncitor român în vârstă de 27 de ani a fost împușcat în Austria, după un conflict izbucnit din cauza plății unor lucrări de reparații.

Românul a fost împușcat în zona piciorului și transportat la spital de colegii săi. În timpul incidentului, agresorul ar fi tras inclusiv spre mașina muncitorilor, spărgând luneta autoturismului, conform stiripesurse.ro.

Incidentul a avut loc în cartierul Floridsdorf din Viena, iar agresorul, un austriac de 52 de ani, este acum cercetat pentru tentativă de omor și riscă detenție pe viață.

Potrivit presei austriece, românul și alți muncitori efectuau lucrări la locuința bărbatului, însă între cele două părți a izbucnit un scandal legat de bani. Anchetatorii susțin că proprietarul consumase alcool înainte de atac și avea o alcoolemie de 1,4 la mie.

Poliția a intervenit cu trupe speciale și a înconjurat locuința suspectului. La scurt timp, bărbatul s-a predat și a recunoscut faptele. În casa acestuia, autoritățile au găsit mai multe arme deținute legal.

Ancheta a luat însă o turnură neașteptată. Autoritățile austriece verifică acum și activitatea muncitorilor români, existând suspiciuni privind muncă la negru și posibile fraude legate de lucrările efectuate.

