CFR Cluj dă lovitura pe final în deplasare cu FC Argeș și se întoarce cu 3 puncte din Trivale

CFR Cluj a câștigat, vineri seara, 17 aprilie 2026, scor 1-0, în deplasare cu FC Argeș, în etapa a cincea a Play-Off-ului Superligii României.

După un meci puțin mai închis și care părea că se va încheia fără istoric, formația din Gruia a dat lovitura pe final, chiar în ultimul minut de prelungiri.

Cu un ultimul atac, în minutul 90 plus 4, Biliboc i-a pasat decisiv lui Adi Păun, care a înscris pentru 1-0, după un șut plasat din interiorul careului, iar CFR se întoarce cu trei puncte de la Pitești.

Golul lui Păun îi urcă pe „vișinii” pe locul al treilea în Play-Off-ul Superligii României, cu 34 de puncte, la două puncte de ocupanta locului al doilea, Universitatea Craiova și la 5 puncte de liderul „U” Cluj, ambele cu un meci mai puțin jucat.

Pentru formația lui Pancu urmează derby-ul Clujului, foarte important în lupta pentru titlu.

