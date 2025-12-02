„U” Cluj, remiză albă cu Universitatea Craiova de Ziua Națională a României

Universitatea Cluj a remizat cu Universitatea Craiova, scor 0-0 pe teren propriu, luni, 1 Decembrie 2025.

Universitatea Cluj a terminat la egalitate cu Universitatea Craiova, 0-0, luni seara, pe Cluj Arena, în ultimul meci din etapa a 18-a a Superligii de fotbal.

Oaspeții au dominat timp de 60 de minute, însă nu au reușit să înscrie și au ratat mai multe ocazii.

Ștefan Baiaram a trimis în bară (minutul 2), iar David Matei (minutul 19), Anzor Mekvabișvili (36) și Tudor Băluță (58) nu au reușit să îl învingă pe portarul Edvina Gertmonas.

Craiovenii au mai avut o ocazie pe final, prin Monday Etim (84), care a șutat imprecis de la 11 metri.

„U” Cluj putea obține victoria pe final (85), dar Jovo Lukic (ex-Universitatea Craiova) a șutat în plasa laterală.

Universitatea Craiova are doar o victorie în ultimele cinci etape (trei egaluri și un eșec) și două victorii în ultimele nouă etape (patru egaluri, trei eșecuri).

„Șepcile roșii” sunt neînvinse de trei etape, în care au două victorii și un egal.

În meciul din tur, Universitatea Craiova s-a impus cu 2-1.

