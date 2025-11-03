Scene incredibile în Liga a 5-a din județul Cluj: arbitrul a acordat cinci cartonașe roșii și a oprit meciul + explicatia antrenorului

Meciul dintre Minerul Ocna Dej și Victoria Sic s-a oprit în minutul 70, când oaspeții se aflau în avantaj cu patru goluri.

Meciul s-a disputat până în minutul 70 | Foto: Minerul Ocna Dej Facebook

Scene incredibile petrecute pe un stadion din județul Cluj: duelul disputat la Dej între Minerul și Victoria Sic, din Liga a 5-a, zona Dej, s-a terminat în minutul 70, atunci când, pe lângă portar, gazdele nu au putut alinia alți șase jucători valizi pe câmp.

Cum s-a ajuns, însă, la această situație? Cu douăzeci de minute înainte de final, spiritele s-au încins la meciul disputat pe Arena Minerul iar meciului a fost nevoit să acorde cinci cartonașe roșii, dintre care patru în dreptul gazdelor.

Cum explică antrenorul cele întâmplate

Antrenorul celor de la Minerul Ocna Dej, Adrian Mathe, a explicat într-o intervenție pentru Prima Sport cum a decurs situația și care au fost cauzele pentru care s-a ajuns ca arbitrul să elimine cinci jucători.

„Arbitrul de centru a dictat o lovitură de 11 metri pentru oaspeți și cartonaș roșu pentru noi. A intervenit arbitrul asistent, care a ridicat ofsaid iar centralul și-a anulat deciziile, atunci a început scandalul. În minutul 70 aveam deja un eliminat și un jucător scos afară, pe motiv că nu a mai putut intra la joc.

A fost un meci de ambele părți. Oaspeții au ripostat pentru anularea acelui penalty și s-a creat un meleu între jucători, de-asta s-au acordat atâtea cartonașe roșii", a spus acesta.

(Arbitrii cum vi s-au părut?) Vă dați seama, ei au creat tot scandalul. A fost foarte slab arbitrajul. O să suportăm consecințele, mergem înainte. Nu știm încă ce sumă va fi de plătit. Nu avem nimic cu echipa oaspete, și-au văzut de joc și îi felicităm pentru rezultat.

Arbitrul central a stricat meciul și pentru ei, și pentru noi. Nu ne-am gândit la vreo formă de protest, noi venim să jucăm de plăcere, dar sunt și momente de genul. Cer scuze la toți, nu am vrut să iasă așa, dar în viață se mai întâmplă și momente de genul”, a încheiat Adrian Mathe.

