Câmpia Turzii se retrage din Liga a V-a în plin campionat! Care sunt motivele?

După numai cinci etape, Câmpia Turzii a decis să nu mai continue actuala ediție din a cincea divizie.

FC Câmpia Turzii nu va mai continua actuala ediție | Foto: Fotbal Club Câmpia Turzii Facebook

Conducerea clubului care activează în liga a V-a a decis să suspende activitatea echipei în eșalonul de seniori, iar primele motive invocate au fost comportamentele adversarilor în meciurile directe.

Până acum, FC Câmpia Turzii a întâlnit cinci adversari: A.C.S. SPICUL 1958 Luna, A.C.S. AMICII Turda, A.C.S. UNIREA Tritenii de Jos, A.F.C.S. UNIȚI SUB TRICOLOR Cornești și A.C.S. PROGRESUL Boian. Nu a obținut niciun punct, a pierdut toate meciurile și era clasată pe ultima poziție.

„Nu ne-am gândit că îi băgăm într-o cușcă cu niște animale sălbatice”

„Vă aducem la cunoștință decizia conducerii FC Câmpia Turzii de a retrage echipa din campionatul zonal – Liga V, zona Câmpia Turzii.

Această hotărâre a fost luată ca urmare a nivelului ridicat de agresivitate și a comportamentului periculos manifestat de unele echipe adverse, comportament care a pus în pericol integritatea fizică a jucătorilor noștri, majoritatea fiind copii și tineri aflați în formare.

Nu ne mai putem asuma riscul producerii unei noi accidentări grave, motiv pentru care considerăm că retragerea din competiție este singura decizie responsabilă pe care o putem lua în acest moment, pentru a proteja sănătatea și siguranța sportivilor noștri.

Vă mulțumim pentru înțelegere și sprijin.”, a fost comunicatul postat de Câmpia Turzii pe pagina oficială de Facebook.

În secțiunea de comentarii de la postare, însă, cei de la FC Câmpia Turzii au detaliat problemele pe care le-au întâlnit în rândul adversarilor, dincolo de calitatea sportivă.

„Nu ne-am închipuit niciodată că (jucătorii echipei n.red) vor fi efectiv la liga V vânați, ameninați, intimidați, loviți, nu ne-am inchipuit niciodată că îi băgăm într-o cușcă cu niște animale sălbatice care doresc să-i nenorocească.

Adevărata problemă nu ar trebuie să fie de ce i-am înscris în liga V, ci de ce nu se respectă de unii regulile la Liga a V-a, de ce cei care trebuie să vegheze asupra corectitudinii și a bunei organizări a campionatului nu o fac?”

