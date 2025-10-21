Silvășan e gata să-și ia revanșa: „Vrem să fim pregătiți, să ne ridicăm la nivelul lor”

U-BT Cluj-Napoca va disputa miercuri seară al doilea și ultimul meci pe teren propriu din această lună.

Mihai Silvășan, antrenorul echipei U-BT Cluj | Foto: Federația Română de Baschet -Facebook

Duelul contra italienilor de la Venezia va fi al patrulea meci din EuroCup pentru clujeni, programat de la ora 19:00, la BT Arena.

Până acum, jucătorii antrenați de Mihai Silvășan au înregistrat o victorie și două înfrângeri. Antrenorul ardelenilor crede că echipa sa este pregătită pentru a face o surpriză plăcută în meciul de pe teren propriu.

„Veneția a fost întotdeauna o echipă competitivă, anul acesta sunt destul de fizici, destul de rapizi. Până în acest moment, după primele trei meciuri din Eurocup, e echipa cu cele mai multe puncte înscrise pe tranziție. Vrem să fim pregătiți, să ne ridicăm la nivelul lor de fizicalitate.

Știu că avem potențial să o facem și ne dorim chiar să fim mai agresivi decât ei. Treaba noastră este să facem o apărare cât mai bună, să recuperăm mingile, fiindcă am avut probleme la acest capitol până în acest moment și să ne folosim atuurile, precum punctele ușoare pe tranziție sau jocul în viteză.

Toată lumea va fi aptă pentru meciul de mâine, iar noi așteptăm publicul să ne susțină într-un număr cat mai mare. Sper să fie o sală plină, ne este dor să jucăm acasă și avem nevoie de ei pentru că este un meci foarte dificil pe care ne dorim să-l câștigăm”, a spus tehnicianul lui U-BT înaintea meciului.

