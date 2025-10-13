Majoretele de la Queens Dancing fac performanță la Gherla!

Județul Cluj s-a făcut din nou remarcat după prestațiile remarcabile ale majoretelor Queens Dancing și Blue Angels din Gherla.

Majoretele care au fost prezente în Muntenegru au fost felicitate de către Primăria orașului

Ele au reprezentat cu brio România la Campionatul European din Muntenegru, desfășurat în Bar la sfârșitul lunii septembrie și unde au fost prezente peste 1200 de concurente.

Rezultatele obținute sub comanda antrenoarei Andreea Sabo au fost de-a dreptul impresionante: de zece ori campioane europene la diferite categorii de vârstă, de cinci ori au terminat pe locul secund și în alte cinci rânduri pe poziția a treia.

„Am muncit 4-5-6 ore în fiecare zi!”

„Suntem înființate acum 12 ani, iar în urmă cu 11 ani am fost prima dată la un Campionat European, care a fost organizat la Târgoviște. De-atunci, am fost aproape în fiecare an.

Avem un efectiv de 120 de fete, împărțite pe 5 grupe: o grupă de precadeți, două de cadeți, una de juniori și una de seniori, cu care participăm la toate competițiile organizate atât la nivel național, cât și la nivel internațional”, povestește Andreea Sabo pentru Gherla Info.

Ea a divulgat și care a fost rețeta succesului: „Copiii au muncit atât de mult vara asta, nu au avut vacanță absolut deloc, în luna august am avut antrenament câte 4-5-6 ore zilnic”.

Andreea Sabo

Campionatul European 2026 va fi la Gherla!

Pe lângă performanțele obținute în străinătate, micul oraș de lângă Cluj se pregătește să fie gazda următorului Campionat European, care va avea loc vara viitoare.

„Facem înscrieri continuu, toată echipa este sub protecția mea, încerc să fac în așa fel încât să nu rămână locuri libere. Ne pregătim de Campionatul European de anul viitor care va fi organizat la Gherla.

O să aducem aici mii de majorete din zeci de țări, o să fie organizat împreună cu Primăria, cred că toată lumea o să pună osul la bătaie pentru ca acest turneu să le rămână tuturor în minte și să se gândească la Gherla de fiecare dată când vor privi pozele cu Campionatul 2026”, a încheiat Andreea Sabo pentru sursa citată.

