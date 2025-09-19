Omar El-Sawy, săgeți către Rapid după împrumutul la „U” Cluj: „Primul vestiar unde văd jucători de calitate”

Universitatea Cluj întâlnește revelația sezonului în acest weekend. Duelul cu FC Argeș este programat sâmbătă, de la ora 18:45.

Omar El-Sawy a fost cumpărat de Rapid cu 400.000 de euro | Foto: FC Rapid 1923 Facebook

Unul dintre ultimii jucători transferați de Ioan Ovidiu Sabău se pregătește pentru debutul în tricoul lui echipei ardelene. Omar El-Sawy (21 de ani) a fost cedat sub formă de împrumut de Rapid în Ardeal până la finalul sezonului.

„Va fi un meci destul de dificil, mai ales că jucăm în deplasare, cu o echipă care a impresionat până acum. E o echipă pe care trebuie să o abordăm cu toată seriozitatea, este un meci foarte important pentru noi, pentru că, în primul rând, sunt în fața noastră în clasament și sunt necesare aceste trei puncte pentru a ajunge pe locurile de play-off.

Aștept cu nerăbdare acest moment al debutului. Am venit deja de două săpămâni și din primul moment am tot așteptat ziua în care pot să intru să demonstrez. Mai am câteva aspecte de reglat la ritm, cum nu am minute, dar cu siguranță asta o să se rezolve într-un timp sper cât mai scurt.”, a declarat jucătorul la conferința de presă dinaintea partidei.

Sawy: „Sper să mă ridic la nivelul lor”

Fotbalistul care a mai evoluat de-a lungul carierei pentru Csikszereda și Sepsi Sf.Gheorghe a dezvăluit care a fost impactul cu vestiarul lui „U”, cum l-au privit colegii de echipă.

Sawy a fost cumpărat de Rapid pentru 400.000 de euro, însă nu a avut prea multe șanse de joc în Giulești, astfel că acum se află la al doilea împrumut consecutiv.

„Am fost neașteptat de bine primit, adică, pe lângă faptul că e un vestiar plin de jucători cu experiență de la care sper din tot sufletul să acumulez cât mai mult, am fost primit bine și mă simt foarte în largul meu aici.

Cred că e primul vestiar în care simt că mă uit în stânga și în dreapta și văd jucători cu calitate, care au demonstrat deja și consider într-un mod total obiectiv că este un lot de cel puțin primele trei echipe, ținând cont de valoarea jucătorilor și intensitatea din antrenamente, de care am rămas total surprins.

Sper să mă ridic și eu la nivelul lor. Pentru mine este o mare onoare să mă aflu aici, e o are onoare să joc cu ei”, a încheiat el înaintea meciului cu FC Argeș.

Piteștenii se află pe locul 5 înaintea acestei etape, cu 16 puncte, printre care și victorii cu FCSB și CFR Cluj.

De partea cealaltă, „studenții” sunt pe 8, la 5 puncte distanță de podiumul Superligii.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: