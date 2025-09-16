Gică Hagi a revenit pe teren la 60 de ani!

Gheorghea Hagi a evoluat din nou timp de 16 minute, într-un meci caritabil între Legendele Portugaliei și Legendele Lumii.

Gheorghe Hagi este considerat cel mai valoros fotbalist român din istorie | Foto: Gheorghe Hagi Facebook

Cel mai bun fotbalist român al tuturor timpurilor a revenit pe teren pentru încă o demonstrație! Nu în forță, cum încânta la Mondialele din urmă cu treizeci de ani, ci doar pentru șaisprezece minute, într-un meci caritabil organizat luni seară în Portugalia.

Lisabona a fost gazda primei ediții a Legends Charity Game, un meci între Legendele Portugaliai și Legendele Lumii, încheiat cu victoria gazdelor, scor 4-1. S-au jucat două reprize a câte 40 de minute, iar Hagi a evoluat 16 minute în echipa unde a mai fost coleg, printre alții, cu Van der Sar, Materazzi, Puyol, Terry, Roberto Carlos și Del Piero.

Românul a intrat în minutul 64, aproape de finalul partidei, și a avut șansa de marca dintr-o lovitură liberă. Beto, fostul portar al CFR-ului, i-a refuzat golul fostului membru din Generația de Aur. Dincolo, în echipa Portugaliei, au evoluat Pepe, Coentrao, Bosingwa, Figo, Deco, Nani și Quaresma. Luis Figo, fostul jucător al lui Real Madrid și Barcelona, a fost desemnat cel mai bun om al partidei.

Aura lui Hagi a fost reamintită atât de fanii prezenți în tribune, cât și de coechipieri. „Regele” a fost asalatat cu autografe încă la începutul meciului, iar Marco Materazzi a vorbit în termeni laudativi despre el pentru Gazeta Sporturilor: „Știți voi, visul meu era să devin un fotbalist profesionist de fotbal, apoi i-am văzut pe Stoichkov și Hagi la TV. Niște legende. Preferam să joc împotriva lor, dar joc alături de ei”, a declarat italianul.

