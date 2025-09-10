„U” Cluj renunță la doi jucători în ultima zi de mercato!

Universitatea Cluj a anunțat prin intermediul rețelelor de socializare că nu se vor baza în actuala ediție pe Tobias Horn (20 de ani, fundaș) și Denis Moldovan (20 de ani, portar).

Denis Moldovan nu a evoluat în meciurile oficiale pentru „U” Cluj | Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

Nu doar rivala din oraș a echipei lui Ioan Ovidiu Sabău, CFR, a fost activă în finalul perioadei de transferuri.

„Studenții” au operat cinci modificări în cadrul lotului în ultimele zile: au venit Virgiliu Postolachi (CFR) și Omar El-Sawy (Rapid), a plecat Ionuț Barstan (Hermannstadt).

Totuși, în ultima zi de mercato, ardelenii au renunțat la încă doi jucători: Tobias Horn a fost împrumutat până la finalul sezonului la Sănătatea Cluj (Liga 3) iar Denis Moldovan va apăra poarta celor de la CS Dinamo, în Liga 2, tot până la sfârșitul acestei ediții.

Transferat în această vară de la echipa secundă a celor de la Augsburg, Horn (20 de ani) evoluează ca fundaș stânga, dar nu a debutat până acum pentru prima echipă. El a venit întâi în probe la Cluj, iar staff-ul Universității a decis să-i ofere un contract tânărului jucător.

Spre deosebire de Horn, Moldovan (20 de ani) a fost până acum sub contract cu mai multe echipe din eșaloanele inferioare din România. A mai apărat pentru Viitorul Cluj, Corvinul, Concordia Chiajna, Poli Timișoara și CSM Olimpia Satu Mare.

N-a fost folosit deloc de către Sabău, fiind a patra variantă între buturi, după Edvinas Gertmonas, Iustin Chirilă și Ștefan Lefter.

