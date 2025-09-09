Ionuț Barstan pleacă de la „U” Cluj după 3 luni! Va evolua la Hermannstadt.

Universitatea Cluj și formația sibiană au ajuns la un acord pentru împrumutul fundașului Ionuț Barstan (21 de ani).

Barstan a fost transferat de „U” Cluj de la CFR | Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

Venirea lui Omar El-Sawy de la Rapid la „U” Cluj l-a făcut pe Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani) să renunțe la unul dintre jucătorii eligibili pentru regula U-21.

Astfel, Ionuț Barstan a fost cedat de către „studenți” sub formă de împrumut la Hermannstadt. Jucătorul a evoluat în majoritatea timpului ca fundaș stânga va juca la Sibiu până la finalul acestui sezon.

„FC Universitatea Cluj și FC Hermannstadt au ajuns la o înțelegere privind împrumutul jucătorului Ioan Barstan (21 de ani). Acesta va evolua la formația de lângă Cibin până la finalul sezonului actual”, este anunțul publicat pe pagina oficială de Facebook.

Pleacă după doar 3 luni!

Barstan și-a început cariera la rivala din oraș a Universității. CFR Cluj l-a împrumutat în prima parte a sezonului trecut în Liga 2, la Unirea Ungheni.

S-a întors în iarnă sub comanda lui Dan Petrescu, însă nu a fost folosit în vreun meci oficial, iar în luna iunie a fost cedat definitiv la „U” Cluj.

Nici Neluțu Sabău, tehnicianul „șepcilor roșii” nu i-a dat șansa să debuteze, astfel că acum schimbă din nou echipa și va ajunge sub comanda lui Marius Măldărășanu.

