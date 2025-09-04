Colaborare strategică între UBB și FC Universitatea Cluj: terenuri, academie și investiții pentru viitor

Universitatea Babeș-Bolyai și FC Universitatea Cluj consolidează parteneriatul care le leagă de mai mulți ani, UBB punând la dispoziția echipei de seniori, dar și a Academiei de copii și juniori, infrastructura sportivă necesară pentru pregătire și performanță.

Peste 200 de copii și juniori legitimați la Academia „U” Cluj se antrenează în Campusul Sportiv Universitar „Iuliu Hațieganu”

În baza parteneriatului încheiat în anul 2016, prin care UBB a devenit, alături de autoritățile locale și de celelalte universități publice, membru al Asociației FC Universitatea Cluj, toate terenurile administrate UBB în Campusul Sportiv Universitar „Iuliu Hațieganu” au fost puse, începând din vara acestui an, în exclusivitate la dispoziția clubului de fotbal ca spații de antrenament și dezvoltare pentru jucătorii profesioniști ai echipei de seniori, dar și pentru cei peste 200 de copii și juniori legitimați la Academia „U” Cluj.

„Ne dorim ca infrastructura universitară să fie un sprijin real pentru sportul clujean de performanță, dar și pentru creșterea noilor generații de sportivi. Colaborarea cu Universitatea Cluj este o dovadă că educația și sportul merg împreună. Avem, în acest moment, 5 terenuri moderne – 4 terenuri cu gazon sintetic și un teren cu gazon natural -, folosite atât pentru activități academice, cât și pentru antrenamentele seniorilor și ale juniorilor Universității Cluj, evident, după încheierea activităților didactice”, spune conducerea UBB.

În ultimii ani, UBB a investit în modernizarea bazelor sportive

Investiții și modernizare

În ultimii ani, UBB a investit în modernizarea bazelor sportive, pentru a le aduce la cele mai înalte standarde, lucrările vizând refacerea suprafețelor de joc, instalarea de nocturnă pe anumite terenuri, dar și îmbunătățirea vestiarelor și a facilităților conexe.

Academia de copii și juniori Universitatea Cluj folosește terenurile puse la dispoziție de UBB pentru pregătirea celor mai mici fotbaliști

Ultimul dintre terenurile modernizate, terenul cu gazon natural „Remus Câmpeanu”, este chiar terenul oficial de antrenament al echipei de seniori a Universității Cluj, calificată în acest an pentru prima oară după mai bine de o jumătate de secol, în competițiile europene.

Terenul cu gazon natural „Remus Câmpeanu” este chiar terenul oficial de antrenament al echipei de seniori a Universității Cluj

Terenul a fost reabilitat pe parcursul vacanței de vară, investiția totală ridicându-se la 2 milioane de lei. În baza parteneriatului cu UBB, FC Universitatea Cluj va achita o chirie lunară de 6.700 de euro pentru antrenamentele zilnice ale echipei de seniori.

UBB are 5 terenuri moderne – cu gazon sintetic și cu gazon natural - folosite atât pentru activități academice, cât și pentru antrenamentele seniorilor și ale juniorilor Universității Cluj

Academia de copii și juniori

La rândul ei, Academia de copii și juniori Universitatea Cluj folosește terenurile puse la dispoziție, din acest an, de UBB pentru pregătirea celor mai mici fotbaliști, din grupe de vârstă de la U7 până la U19.

Conducerea UBB, cât și cea a clubului „U” Cluj, își propun ca această colaborare să continue și să se dezvolte în următorii ani

„Este foarte important ca micii noștri sportivi să aibă condiții bune de pregătire. Colaborarea cu UBB ne permite să oferim copiilor o infrastructură adecvată, unde să se formeze atât ca sportivi, cât și ca oameni. Universitatea Cluj este un simbol al orașului, la fel cum este și UBB. Faptul că putem construi împreună înseamnă că punem bazele unei relații sănătoase între educație, sport și comunitate”, subliniază Mircea Cojocaru, managerul Academiei.

UBB a pus la dispoziția echipei de seniori, dar și a Academiei de copii și juniori, infrastructura sportivă necesară pentru pregătire și performanță

Atât conducerea UBB, cât și cea a clubului „U” Cluj își propun ca această colaborare să continue și să se dezvolte în următorii ani, prin proiecte comune de investiții și implicare în comunitate, precum și prin cooptarea specialiștilor din cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport, ai Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, dar și a unor specialiști externi.

