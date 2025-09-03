De pe Olimpico la mini-fotbal! Traseu neașteptat în carieră pentru un fost jucător de la CFR.

Ajuns la 25 de ani, Andrei Joca a renunțat la fotbalul profesionist iar acum evoluează în campionatele de mini-fotbal din Cluj.

Dodi Joca s-a despărțit de CFR în 2021 | Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Două titluri de campion al României, o prezență în grupele Europa League și un minut jucat pe Olimpico, contra lui AS Roma. Aceasta este, pe scurt, cariera lui Dodi Joca, fostul jucător de la CFR din perioada 2020-2021.

Considerat de perspectivă atât de Dan Petrescu, cât și de Edi Iordănescu, cei doi antrenori cu care a lucrat la formația din Gruia, Joca a fost folosit cel mai mult pentru a bifa o regulă care acum este desființată!

Anume: pentru o scurtă perioadă, Federația a impus ca numărul jucătorilor U21 din echipa de start a echipelor din prima ligă să fie de doi, însă doar unul să fie obligatoriu menținut pe toată durata partidei.

Astfel, s-a ajuns la situația jenantă în care echipele făceau schimbări încă din primele minute ale meciului, în locul unui tânăr fiind introdus un jucător cu experiență.

După ce nu a mai fost eligibil pentru acest criteriu, adică în urmă cu patru sezoane, Dodi Joca s-a despărțit de CFR, iar de atunci a mai evoluat pentru Gloria Bistrița și Progresul Șomcuta Mare, ambele în Liga 3.

În cele din urmă, Joca a decis să renunțe definitiv la fotbalul de performanță și să-și îndrepte cariera către mini-fotbal. Așa a ajuns să fie prezentat în urmă cu o lună de FC Regional Florești, formație care activează în campionatele de mini-fotbal din Cluj.

„Muzician pe teren, cu o tehnică rară și o inteligență de joc greu de egalat, Dodi este motorul din umbră al echipei noastre. Citește jocul ca nimeni altul și transformă fiecare pasă într-o lecție de fotbal.

E jucătorul care face totul să funcționeze, fără să ceară nimic în schimb. În momentele decisive, Dodi este întotdeauna acolo - calm, precis, esențial. Un lider tăcut, dar de neînlocuit. Dodi Joca - inima jocului nostru”, este mesajul prin care noua formație a anunțat cooptarea în echipă a lui Dodi Joca.

