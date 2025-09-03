Tachtsidis va juca în Brazilia! Destinație exotică pentru fostul jucător de la CFR Cluj.

Mijlocașul Panagiotis Tachtsidis (34 de ani), ultimele două sezoane la CFR Cluj, a rămas liber de contract în această vară.

Tachtsidis a ajuns în România în vara anului 2023 | Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Fotbalistul nu a fost în totalitate pe placul lui Dan Petrescu, iar tehnicianul a decis să nu conteze pe serviciile sale în noul sezon.

Deși și cei de la FCSB și-au manifestat interesul pentru Tachtsidis în trecut, el a rămas fără echipă o bună perioadă de timp.

Totuși, o publicație din țara sa natală, sportal.gp, a dezvăluit numele echipei pentru care va evolua în acest sezon fostul mijlocaș de la AS Roma sau Nottingham Forest.

Tachtsidis va juca în liga a doua din Brazilia!

Astfel, potrivit sursei menționate anterior, fotbalistul ar fi ajuns la un acord cu Clube do Remo, locul 6 din liga a doua din Brazilia.

„Panagiotis Tachtsidis are mari șanse să traverseze Atlanticul și să evolueze la Clube do Remo din Brazilia.

Informațiile venite indică faptul că mijlocașul își va continua cariera peste Atlantic. Clube do Remo, din eșalonul secund, are sediul în orașul Belem.

Antrenorul echipei este Antonio Oliveira, din Portugalia, și se susține că Tachtsidis va semna imediat cu ea”, a anunțat publicația din Grecia.

De-a lungul carierei, Tachtsidis a bifat 156 de meciuri în prima ligă din Italia, acolo unde a evoluat pentru AS Roman, Genoa sau Torino, iar în țara natală pentru echipe precum Olympiakos și AEK Atena.

Are 5 de meciuri și un gol pentru naționala Greciei, alături de care a participat la Cupa Mondială din 2014. La CFR a disputat 64 de meciuri, a reușit 9 goluri și 5 pase decisive.

