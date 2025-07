Neluțu Sabău („U” Cluj), reacție dură în urma remizei cu UTA Arad: „Trebuia să câștigăm. Sunt foarte dezamăgit”.

„U” Cluj a reușit doar un egal, sâmbătă, în partida disputată cu UTA Arad pe Cluj Arena. „Oamenii nu vor superexecutii, dar vor pasiune, vor să luptăm pentru fiecare minge”, spune antrenorul „studenților”, Neluțu Sabău.

Neluțu Sabău („U” Cluj), reacție dură în urma remizei cu UTA Arad: „Trebuia să câștigăm. Sunt foarte dezamăgit”.| Foto: Paula COPACIU - monitorulcj.ro

„Studenții” au remizat, sâmbătă, pe teren propriu, după ce au fost conduși din prima repriză de UTA Arad.

Rezultatul meciului l-a nemulțumit pe antrenorul Ioan Ovidiu Sabău.

Sabău, reacție dură după remiza cu UTA Arad

Antrenorul „U” Cluj a avut o discuție dură cu elevii săi, în condițiile în care „studenții” nu au reușit să deschidă scorul în prima repriză, fiind conduși de formația lui Adi Mihalcea.

„U” Cluj a egalat abia în min.57, prin golul marcat de Capradossi, iar în prelungiri nu a reușit să iasă în avantaj (1-1).

„Le-am spus-o lor și sper că au înțeles mesajul, pentru că e foarte, foarte important ce le-am spus. Cred că dacă au înțeles ne putem schimba și putem arăta puțin diferit. Cred că au înțeles, cei care sunt inteligenți, și sper să fie toți, au înțeles ce înseamnă acest club, acei oameni care vin să ne vadă.

Sunt foarte dezamăgit. Trebuia să câștigam la cum am arătat în cele două reprize. Am controlat jocul, am avut ocazii. Am luat gol destul de ușor. Știm problemele noastre, ce ne lipsește. Le-am spus și lor. E foarte greu să spun și aici, vreau să mă abțin”, a declarat antrenorul Ioan Ovidiu Sabău în conferința susținută la încheierea meciului, citat de Digi Sport.

„Dacă au înțeles mesajul, rămân aici, dacă nu...”

Tehnicianul „U” Cluj a declarat că ia în calcul o demisie dacă lucrurile nu se vor schimba, astfel încât echipa să demonstreze un joc demn de așteptările suporterilor.

„Dacă au înțeles mesajul, rămân aici, dacă nu, nu e nicio problemă! Dacă sunt probleme, plec eu, dar cine rămâne aici trebuie să știe cum să se comporte.

Oamenii n-au pretenții să avem niște superexecutii, dar vor pasiune, vor să luptăm pentru fiecare minge. Am făcut trei schimbări la pauză, trebuia să fac mai multe, dar existau riscuri de accidentare, pentru că nu sunt pregătiți cu toții fizic”, a explicat antrenorul „U” Cluj.

Ioan Ovidiu Sabău a declarat că vor urma discuții „individuale” cu jucătorii și că se așteaptă la o schimbare de atitudine din partea acestora.

Momentan, „U” Cluj se plasează pe prima poziție în clasamentul Superligii.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: