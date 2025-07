Deși are probleme de lot, Petrescu nu renunță la Supercupă: „Suntem CFR, nu ne plimbăm!”

Antrenorul grupării din Gruia a tras concluziile după cantonamentul din Austria și a prefațat duelul din Supercupă contra FCSB.

Dan Petrescu a contribuit la toate cele 5 titluri consecutive ale CFR-ului | Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

CFR Cluj a mers ceas în partidele amicale din această vară. Vișiniii au înregistrat 3 victorii și un egal, cu 11 goluri marcate și numai 4 primite. Ultimul dintre ele, 2-0 contra Debrecen VSC, locul 9 din Ungaria în sezonul trecut, l-a mulțumit pe Petrescu.

„A fost un joc reușit împotriva unui adversar destul de bun. Am dominat meciul de la început la final, putea să fie mai mare scorul dar am ratat foarte mult. Mă bucur că am marcat două goluri și că n-am primit în ultimele două meciuri”, a declarat tehnicianul la finalul meciului într-un interviu acordat pentru site-ul clubului.

Cantonamentul din Austria n-a fost în totalitate pe placul Bursucului, care nu s-a putut baza pe o parte dintre jucătorii de bază din sezonul trecut. O parte au ajuns mai târziu din cauza meciurilor echipei naționale, alții au suferit accidentări și au evoluat mai puțin sau deloc.

„Echipa de acum seamănă mult cu cea de anul trecut. Am marcat mult, dar am și primit destul de multe în 4 meciuri. Au fost ceva probleme de lot: Nkololo nu a putut să evolueze în niciun meci, Kamara abia a reintrat, Ilie și Munteanu au venit târziu, Simao a jucat un singur meci, dar jucătorii care au intrat și-au făcut datoria”, a continuat antrenorul care s-a întors pe banca CFR-ului în luna mai a anului trecut.

Primul meci al ardelenilor din noul sezon va fi pe 5 iulie, în Supercupă, contra campioanei FCSB. Duelul se va disputa pe stadionul din Ghencea, fapt care l-a nemulțumit pe fostul jucător de la Chelsea și Foggia.

„Mai am încă 3-4 zile în care trebuie să mă decid asupra formației cu FCSB. E clar că regula U21 nu ne mai ajută în acest sezon, anul trecut eram foarte buni și cred că aici va fi o problemă.

Va fi un meci foarte greu, aș fi vrut să joc pe un teren neutru și nu la adversar acasă, nu înțeleg de ce se joacă acolo. Mergem acolo să câștigăm trofeul, suntem CFR Cluj și nu mergem acolo să ne plimbăm”.

La doar cinci zile distanță, feroviarii vor disputa manșa tur din primul tur preliminar pentru grupele UEFA Europa League, contra maghiarilor de la Paksi, iar peste alte trei zile este programată prima etapă din Superligă, contra celor de la Unirea Slobozia.

