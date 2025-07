Adrian Anca, fostul atacant al CFR-ului, a revenit în fotbal. Va ocupa o funcție inedită

Atacantul grupării din Gruia din perioada 2003-2008 va activa la o echipă din Liga 3.

Adrian Anca s-a retras din fotbal în 2010 | Foto: Adrian Anca Facebook

Fotbalistul care a pus umărul la promovarea CFR-ului în primul eșalon, în 2004, a ales să revină în fotbal.

Conform celor de la Prosport, cel poreclit „Cannigia” este acum manager general la Bihorul Beiuș, echipă ce tocmai a reușit promovarea în Liga 3 după un baraj cu Arieșul Turda.

„Sunt manager general aici la Beiuș de trei săptămâni și sunt fericit pentru emulația de aici. La meciul tur cu Turda au fost 1.500 de spectatori, dar parcă erau 5.000 în tribune, așa a fost atmosfera. M-au felicitat pentru promovare foștii colegi Cristi Panin și Gabi Mureșan.

Eu am ieșit practic din fotbal în ultimii 14 ani, iar interesant este că ultima experiență am avut-o tot la Beiuș, ca antrenor în Liga 3. M-au dat atunci afară, a fost un episod foarte urât. Cum am revenit? Eu am fost observator în liga a patra, iar în ultima perioadă l-am ajutat pe Zeno Bundea să ajungă șeful AJF Bihor. Apoi, am avut discuții cu domnul primar și m-a convins și cu ce s-a realizat aici să vin la Bihorul Beiuș”, a declarat Anca pentru sursa citată.

Anca a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai CFR-ului în sezonul 2007/2008, atunci când vișiniii au cucerit primul titlu de campioană din istorie.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: