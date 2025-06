Muhar are planuri mari după revenirea la CFR: „Să fim mereu primii!”

Karlo Muhar (29 de ani) s-a întors la formația din Gruia la mai puțin de un an distanță de când fusese vândut în Arabia Saudită.

Karlo Muhar a ajuns la CFR în 2022 | Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

În luna august a anului trecut, cei de la Al Orubah au plătit 1,5 milioane de euro pentru transferul său. Prestațiile sale de la Cluj n-au continuat la același nivel, astfel că mijlocașul s-a întors la formația ardeleană în această vară.

Aflat în cantonamentul echipei din Austria, fotbalistul croat a oferit un interviu pentru site-ul clubului. Iată câteva dintre declarațiile sale:

„Mă simt minunat că m-am întors aici, abia aștept să înceapă sezonul. Facilități bune, totul, jucători buni, mentalitate bună a clubului.

Mă așteptam să am o vacanță puțin mai lungă. Nu m-am așteptat ca CFR să insiste și să vrea să mă întorc cât mai repede. Au insistat mult, dar mă bucur că au făcut asta.

Nu ar trebui să vă așteptați să înscriu iar așa multe goluri. Glumesc. Merg mereu meci de meci și dau tot ce am mai bun. Noi știm că suntem puternici la cornere, deci da, sper că voi înscrie ceva.

Mereu i-am urmărit pe CFR cât am fost plecat. Este una dintre favoritele mele pe Flashscore. Visez să ridic un trofeu cu CFR, să fim primii. Eu nu am avut ocazia, ei au câștigat Cupa dar nu am fost aici.

Vom lupta pentru Supercupă. Acesta e primul meu obiectiv. Apoi să jucăm în Europa și, normal, să ne batem la titlu. Avem mereu aceleași obiective: să fim echipa câștigătoare, să fim primii”

Dinamo Zagreb, Zapresic, Lech Poznan, Kayserispor și CSKA Sofia sunt celelalte echipe pentru care a evoluat Muhar de-a lungul carierei

1.5 milioane de euro este cota sa de piață în acest moment, cu 500.000 mai puțin decât era când pleca de la CFR, conform Transfermarkt.ro

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: