Florentin Petre, ferm înainte de Dinamo - „U” Cluj: „Nu există relaxare la noi”

Antrenorul secund al echipei de fotbal Dinamo București, Florentin Petre, a declarat că și-ar dori ca în meciul de mâine cu Universitatea Cluj să se repete scenariul din tur, în care echipa bucureșteană s-a impus cu scorul de 4-2.

Florentin Petre, ferm înainte de Dinamo - „U” Cluj: „Nu există relaxare la noi”| Foto: @48TVDinamoBucuresti - YouTube

Antrenorul secund al echipei de fotbal Dinamo București, Florentin Petre, a declarat, joi, într-o conferință de presă, că și-ar dori ca în meciul de mâine cu Universitatea Cluj să se repete scenariul din tur, în care echipa bucureșteană s-a impus cu scorul de 4-2.

„Mi-aș dori ca mâine să se repete scenariul din ultimul meci cu U Cluj. Adică să avem același rezultat și să vedem aceeași atitudine a jucătorilor. Nu există relaxare la noi, dovadă este meciul trecut cu Rapid și chiar și cu FCSB când am jucat ca și cum de abia începuse campionatul. Deci nu se pune problema de motivație, jucătorii sunt profesioniști și înțeleg ce înseamnă disciplina”, a spus el.

În opinia lui Florentin Petre, formația alb-roșie a jucat cel mai frumos fotbal în actualul sezon al Superligii.

„Dinamo nu poate să fie Cenușăreasă niciodată, nici măcar a sezonului. Pentru că Dinamo a arătat un fotbal frumos, un fotbal total anul acesta, dovadă și rezultatele bune înregistrate. Din punctul meu de vedere, Dinamo a jucat cel mai frumos și combinativ fotbal în acest an. Am trăit cu satisfacție meciurile din play-off de până acum ținând cont de munca pe care am depus-o să ajungem aici”, a precizat tehnicianul.

Echipa de fotbal Dinamo întâlnește formația Universitatea Cluj, vineri, de la ora 21:00, pe Arena Națională din Capitală, într-o partidă contând pentru etapa a 9-a a play-off-ului Superligii.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: