Ovidiu Sabău, înaintea partidei contra CFR Cluj: „Orgoliile vor fi foarte mari”

Universitatea Cluj speră să continue forma bună arătată în ultimele două meciuri din play-off și să obțină un rezultat pozitiv în meciul de sâmbătă seara, împotriva celor de la CFR | Foto: Paul GHEORGHECI

Înaintea partidei din Gruia, programată la ora 21:00, antrenorul Ovidiu Sabău a analizat adversarul și a pus accent pe aspectele care pot face diferența în derby-ul Clujului.

„În afara de ambițiile care trebuie să existe, noi trebuie să ne gândim cum să jucăm, cum să-i aduc pe jucători la o formă sportivă bună și să găsim echilibru între apărare și atac, cum spun de fiecare dată. Să fim atenți, ei vin după trei înfrângeri (în duelurile directe-n.red.), orgoliile vor fi foarte mari, ne așteaptă să își ia o revanșă. Am și discutat acest aspect, să nu avem acea stare de mulțumire că am câștigat de trei ori și se poate întâmpla să și pierdem. Doar așa putem fi realiști și corecți în pregătirea acestui joc, să știm la ce să ne așteptăm.

În același timp, starea noastră contează cel mai mult. Mă analizez foarte mult și pe mine, dacă am făcut ce trebuie săptămâna aceasta, iar meciul e oglinda mea. Trebuie să fim foarte atenți să nu luăm cartonașe roșii și să rămânem în inferioritate. Energia aceasta trebuie să o avem, dar să o folosim pentru joc, și nu pentru orgolii și ambiții personale. Și acesta este un rol foarte important al antrenorului, să găsească un echilibru între ambiție și jocul de fotbal. Sper că am găsit soluțiile săptămâna aceasta. Mai avem antrenamentul de astăzi (vineri-n.red.), mâine dimineață încă unul și discuțiile de dinainte de meci. Venim după două victorii foarte importante, cu jocuri bune. Ne dorim să rămânem acolo, să fim agățați de primele locuri. O calificare într-o cupă europeană ar fi extraordinară pentru jucători, pentru fani, pentru mine, ca antrenor”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău.

Tehnicianul „studenților” a recunoscut că un astfel de meci rămâne special în raport cu alte confruntări.

Probleme de lot înainte de meci

Nu în ultimul rând, Ioan Ovidiu Sabău a menționat problemele de lot cu care se confruntă înaintea partidei de sâmbătă.

„Boboc nu va fi la acest meci, sperăm ca Lucas să fie ok. A avut ceva probleme, azi va fi cred primul antrenament, dar sperăm că e ok. Nistor este mai bine, Ovidiu Bic, la fel, care a venit tot după o accidentare”, a adăugat Sabău.

