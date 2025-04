Dan Petrescu (CFR Cluj), după remiza cu Dinamo: „Nu meritam mai mult”

CFR Cluj a remizat, luni, în partida disputată cu Dinamo pe Arena Națională, scor 1-1. „Aș fi vrut un meci mai rău, dar cu o victorie”, spune antrenorul „feroviarilor”.

Dan Petrescu (CFR Cluj): „N-am arătat ca o echipă care merită să câștige”|Foto: CFR 1907 Official

CFR Cluj nu a reușit să se impună în derby-ul cu Dinamo disputat pe Arena Națională, astfel că partida s-a încheiat cu o remiză.

„N-am arătat ca o echipă care merită să câștige”, a explicat antrenorul CFR Cluj, Dan Petrescu, la încheierea partidei.

Petrescu: Matematic, mai sunt șanse la titlu

Dan Petrescu și-a exprimat dezamăgirea la încheierea partidei cu Dinamo București.

Antrenorul CFR Cluj spune că elevii săi nu au jucat „la rezultat”, în ciuda unui joc bun în teren.

„Acesta a fost sezonul nostru: când am condus, n-am știut să ținem de rezultat și n-am arătat ca o echipă care merită să câștige.

Înseamnă că atât putem, normal că sunt supărat. Mă așteptam ca jucătorii care vin de pe bancă să aduce ceva în plus. Din păcate n-au adus nimic și am primit un gol pe care puteam să-l evităm.

Nu știm să jucăm la rezultat. Aceasta e echipa pe care o am în acest an, din acest motiv marchează cele mai multe goluri, atacă și joacă. Pur și simplu, echipa știe să joace și să atace. Am primit multe goluri, asta este realitatea.

Toți suferim pentru acest rezultat, am făcut egal, dar la cum am jucat, nu meritam mai mult. Aș fi vrut un meci mai rău, dar cu o victorie. Moral, ne-ar fi adus încredere pentru ultimele cinci meciuri pe care le mai avem”, a declarat Dan Petrescu în conferința de presă de la finalul meciului.

Cu toate acestea, Dan Petrescu spune că CFR Cluj mai are, „matematic”, șanse la titlu.

„Matematic, mai sunt șanse la titlu. Nu ai cum să renunți la ele, înseamnă că nu ești profesionist”, a adăugat antrenorul „feroviarilor”.

CFR Cluj se plasează pe poziția a treia a clasamentului Superligii, cu 35 de puncte. În continuare, CFR Cluj va disputa, sâmbătă, de la ora 21.00, partida cu „U” Cluj în play-off-ul Superligii.

