Ovidiu Sabău, verdict după victoria cu Craiova: „Am avut viață în noi!”

„U” Cluj a câștigat sâmbătă, 27 aprilie, meciul contra Universitatea Craiova, în etapa cu numărul 6 din play-off-ul SuperLigii.

Ovidiu Sabău, verdict după victoria cu Craiova| Foto: Paul GHEORGHECI - monitorulcj.ro

Universitatea Cluj a învins-o pe Universitatea Craiova cu scorul de 2-1 (0-1), sâmbătă seara, pe Cluj Arena, într-un meci din etapa a șasea a fazei play-off a SuperLigii de fotbal.

Craiovenii au deschis scorul prin Alexandru Mitriță (20), din pasa lui Nicușor Bancu.

Ardelenii au egalat după pauză, prin senegalezul Mamadou Thiam (59), care a trecut ușor de Juraj Badelj și de Nicușor Bancu. Diferența a fost făcută de autogolul nord-macedoneanului Gjoko Zajkov (76), care a deviat în propria poartă centrarea din corner a lui Dan Nistor.

Pentru Zajkov este al doilea autogol din acest play-off, după cel in Giulești, în meciul câștigat cu 2-1 de Universitatea.

Ovidiu Sabău: „Am avut viață în noi!”

Ovidiu Sabău, antrenorul clujenilor, s-a arătat mulțumit de jocul prestat de jucătorii săi și a remarcat că aceștia au avut o atitudine foarte bună pe tot parcursul jocului.

„Vreau să îi felicit pe jucători. S-au adaptat la condițiile de joc, nu a fost ușor. Au fost inteligenți, ne-am adaptat la condiții. Au avut atitudine, stare de spirit, vor mai mult. Am crescut, suntem mai în formă, cred că am meritat pe deplin această victorie. Am avut viață în noi. Jucătorii s-au pregătit foarte bine, s-a văzut că și-au dorit să câștige acest joc. Ne-am dori să participăm într-o cupă europeană. Ar fi un obiectiv frumos, i-am răsplăti pe cei care investesc în noi, am răsplăti fanii, orașul. Ei au nevoie de aceste momente de bucurie, de fericire, investesc pasiune, energie. Ne bucurăm când le facem aceste mici momente de bucurie.

Nu am auzit la final, eram pe margine. E posibil, mai sunt astfel de momente. Sunt sigur că nu a fost atac la persoană, ceva personal. A fost cu acea minge, poate s-a iritat cineva de la noi. Sunt mici tensiuni, mai sunt și astfel de momente, din păcate.

Vine meciul cu CFR, trebuie să-l pregătim. Jucătorii trebuie să fie mândri de ceea ce realizează. Când își doresc mult, reușesc. Ei dau 100%, se antrenează foarte bine. Am avut mici probleme de lot, când au lipsit anumiți jucători s-a văzut foarte clar. Au venit ceilalți, se recuperează și Dan Nistor. Bic, l-am schimbat la pauză, era riscul să se accidenteze. Toți s-au implicat astăzi. Îi apreciez pe absolut toți. Suntem aici să ne corectăm, să învățăm din greșeli.

Cred că suntem destul de bine în acest moment, ne-am calificat în play-off, ne bate pentru primele locuri. Jucătorii merită apreciați și respectați”, a transmis Ovidiu Sabău la finalul partidei.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: