Dan Petrescu, despre calificarea în finala Cupei României: „Un meci fantastic pentru CFR Cluj”

CFR Cluj s-a calificat, joi seară, în finala Cupei României, în urma victoriei împotriva celor de la Farul Constanța (4-1). „Aș vrea să câștigăm Cupa României, dar adversarul va fi la fel de motivat”, spune antrenorul Dan Petrescu.

Dan Petrescu (CFR Cluj): „Aș vrea să câștigăm Cupa României, dar adversarul va fi la fel de motivat”|Foto: CFR 1907 Official

CFR Cluj a reușit o victorie spectaculoasă împotriva celor de la Farul Constanța și s-a calificat în finala Cupei României.

Dan Petrescu, antrenorul CFR Cluj, a apreciat prestația jucătorilor și a declarat că echipa se va mobiliza pentru obținerea unui rezultat pozitiv în finală.

Un meci fantastic pentru CFR Cluj

„Este un sezon aparte, pentru că la fiecare prima ocazie a adversarului, e gol. S-a întâmplat cu „U” Cluj, cu FCSB.

Între timp, noi am avut 4-5 ocazii în prima repriză, și am dat doar un gol. Dacă intram la pauză 1-1 era total nemeritat, dar… Noroc că Aly a scos un gol de nicăieri, mă bucur foarte mult pentru el, că era dărâmat după meciul cu FCSB.

E clar că puteam să ne apărăm mai bine, e normal și adversarul să aibă ocazii: a avut o ocazie, a dat gol. Noi am avut vreo zece și am dat patru goluri. Plus golul lui Cipi, care… Să mă ierte Dumnezeu, dacă ăla e fault!? N-aș fi anulat acel gol. De aia am plecat supărat de pe bancă.

În rest, îi felicit pe jucători, o seară fantastică, au fost mulți fani, ne-au încurajat, au văzut spectacol. Sezonul acesta așa a fost: CFR a atacat, dar nu tot timpul a câștigat”, a explicat Dan Petrescu în conferința de presă de la finalul partidei, potrivit CFR 1907 Official.

Prima finală de Cupă

Este și prima finală de Cupă pentru antrenorul CFR Cluj, Dan Petrescu.

„Am jucat finale de Cupe în patru țări diferite, dar am câștigat numai în China. În Coreea am pierdut, în Emirate am pierdut, în România am pierdut.

Aș vrea să câștig și eu o Cupă, dar îmi dau seama că una e să zici și alta e să faci.

Și adversarul va fi la fel de motivat”, a adăugat Dan Petrescu.

Finala Cupei României, CFR Cluj – FC Hermannstadt, se va juca miercuri, 14 mai, la Arad.

