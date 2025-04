„Totul a fost împotriva noastră” – Dan Petrescu, după înfrângerea cu FCSB

CFR Cluj a suferit o înfrângere dureroasă pe Arena Națională, scor 2-3, în fața celor de la FCSB.

„Totul a fost împotriva noastră” – Dan Petrescu, după înfrângerea cu FCSB |Foto: CFR 1907 Official

Meciul, plin de răsturnări de situație și tensiune, a făcut dificilă lupta pentru titlu pentru formația lui Dan Petrescu.

Antrenorul clujenilor s-a arătat vizibil afectat de deznodământul meciului, considerând că echipa sa avut inițiativă în prima parte a jocului, dar au fost foarte multe greșeli individuale.

„Am dominat 40 de minute, dar am fost taxați la prima ocazie. Nu-mi explic cum am primit primul gol. A fost de nicăieri, trebuie să revăd faza. Doar noi am jucat în prima parte”, a declarat Dan Petrescu.

Deși CFR Cluj a încercat o revenire pe final, diferența creată de FCSB în debutul reprizei secunde s-a dovedit decisivă. Cu toate acestea, Petrescu nu renunță la obiectivul principal: titlul de campioană.

„Matematic încă sunt șanse. Nu aruncăm prosopul, dar e clar că va fi foarte greu. Meciul următor e vital. Până atunci, trebuie să ne concentrăm pe Cupă.”, a declarat antrenorul clujenilor.

Următoarea înfruntare pentru clujeni vine cu pași repezi: joi, în semifinalele Cupei României, CFR Cluj o va întâlni pe Farul Constanța într-un meci decisiv pentru finalul de sezon.

