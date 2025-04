Reacția lui Ovidiu Sabău, după victoria contra Rapidului: „În afară de rezultat mi-a plăcut foarte mult echipa”

„U” Cluj s-a impus, sâmbătă, în fața celor de la Rapid București (2-0), într-un meci din etapa a cincea a play-off-ului SuperLigii. Ovidiu Sabău s-a declarat foarte încântat de jocul echipei.

Reacția lui Ovidiu Sabău, după victoria contra Rapidului | Foto: Paul Gheorgheci - Facebook

La finalul meciului, Ovidiu Sabău, antrenorul echipei „U” Cluj, s-a declarat foarte încântat de joc.

„În afară de rezultat mi-a plăcut foarte mult echipa. Am avut curaj, dinamică. Am jucat și am avut posesia în prima repriză. Foarte bună mișcarea jucătorilor fără minge. Ne-am întors și la acest sistem, care se potrivește pentru această echipă.

Am fost puși în dificultate în repriza a doua. Au fost două faze la care au fost destul de periculoși. O victorie care ne dă speranțe că ne putem reveni la joc. Nu e interesează rezultatul, contează jocul. Să revenim la identitatea noastră.

Am ales un 4-2-3-1, chiar dacă nu am avut jucătorii potriviți. Noi vrem să jucăm foarte rapid mingea. Azi am arătat cum am făcut-o în multe meciuri. Nu degeaba am fost pe primul loc. S-a creat un nucleu de jucători, relații de joc. Nu întâmplător am fost pe primul loc. Mi-a plăcut reușita lui Macalou. Forță și viteză, puțini sunt ca el.Asta vrem, să intrăm în primele 3.

Dacă arătăm ca joc. Dacă nu mai avem probleme medicale. Bic revine după 25 de zile. Cristea, Dan Nistor au revenit. Dacă am toți acești jucători care au dus greul echipei, cu tot respectul pentru ceilalți, avem șanse la locul 3. Trebuie să le arăt mai multă recunoștință pentru cei care au fost implicați la toate jocurile.

Așa am fost în majoritatea meciurilor, cum am fost astăzi. Lipsa celor 4 jucători a fost foarte importantă. Mă bucur că revine Dan, Ovidiu Bic. Avem meciuri importante în continuare”, a declarat Ovidiu Sabău, la finalul partidei.

