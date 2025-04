CFR și „U”, lovite de FRF. Rivalele din Cluj, amendate de Comisia de Disciplină în urma incidentelor din play-off.

, „U” și CFR Cluj au fost amendate de Comisia de Disciplină a FRF în urma incidentelor din play-off.

Comisia de Disciplină din cadrul FRF a decis amendarea echipelor „U” și CFR, în urma incidentelor din derby-ul Clujului.

Atât Universitatea, cât și CFR au fost amendate de Comisia de Disciplină. Gazdele au fost sancționate cu o amendă de 16.875 de lei, în timp ce oaspeții au de plătit 7.500 de lei.

„AS FC Universitatea Cluj vs. FC CFR 1907 Cluj – Incidente - În temeiul art. 82.1 și 3.a și c, raportat la art. 83.2.b din RD, se sancționează clubul AS FC Universitatea Cluj cu penalitate sportivă de 16.875 lei.

În temeiul art. 82.1 și 3.a și c, raportat la art. 83.2.b din RD, se sancționează clubul FC CFR 1907 Cluj cu penalitate sportivă de 7.500 lei", se arată pe site-ul LPF.

Articolele în baza cărora au fost aplicate sancțiunile împotriva celor două rivale din Cluj-Napoca se referă utilizarea de materiale pirotehnice în timpul partidelor.

