Antrenorul „U” Cluj, Neluțu Sabău, după meciul cu FCSB: „Credem în șansa noastră”

FCSB s-a impus la limită, sâmbătă, printr-un gol marcat din penalty, în fața Universității Cluj. „Nu este suficient să-ți dorești un rezultat, trebuie să și joci”, spune antrenorul „studenților”, Neluțu Sabău.

„U” Cluj nu a reușit să se impună, sâmbătă, în partida cu FCSB din etapa a treia a fazei play-off, în ciuda unui joc echilibrat și susținut în teren.

Unicul gol al meciului a fost marcat de David Miculescu (59 - penalty), lovitura de pedeapsă fiind acordată după consultarea arbitrajului video, pentru un fault al lui Gabriel Simion la Daniel Bîrligea.

Sabău: Avem șansa noastră

Antrenorul „U” Cluj a apreciat jocul „studenților” și a declarat în conferința de presă ce a urmat meciului că echipa sa a avut o evoluție bună, însă prea puțin ofensivă pentru un adversar precum FCSB.

„A ieșit bine jocul, în primele 60 de minute am alergat mult. Însă nu este suficient să-ți dorești un rezultat, trebuie să și joci. Noi am făcut-o bine, dar prea puțin pentru un joc cu un adversar important din campionatul nostru.

Am fost foarte dinamici, am avut și răbdare pe posesie, dar am și pierdut mingea, asta s-a observat și când adversarul nu ne-a pus sub presiune.

Ca joc, mi-au plăcut mult ultimele 10 – 15 minute, în care am pasat, am întors jocul, am accelerat în preajma careului, am avut viteză și am finalizat fazele”, a explicat Neluțu Sabău la finalul partidei, potrivit FC Universitatea Cluj.

Antrenorul „studenților” a spus că va urma o analiză și o nouă strategie pentru a aborda următoarele meciuri. Sabău s-a referit și la obiectivele „U” Cluj în campionat.

„Noi încercăm, sunt multe puncte în joc. Dacă vom câștiga cu Dinamo acasă, rămânem acolo, în top.

Am avut multe meciuri bune, am fost pe primul loc cu adversarii din play-off. E sfârșit de campionat, a intervenit și oboseala, sunt jucători care nu se exprimă la valoarea lor. Dar credem în șansa noastră”, a adăugat Ioan Ovidiu Sabău.

„U” Cluj, care se plasează momentan pe poziția a patra a clasamentului Superligii cu 29 de puncte, va disputa următorul meci acasă, unde va primi vizita celor de la Dinamo București.

