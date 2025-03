Dan Petrescu a vorbit despre problemele de sănătate prin care trece mama sa: „Nu o pot ajuta în aceste momente!”

Dan Petrescu a revenit la antrenamentele celor de la CFR Cluj şi a vorbit despre momentele grele prin care trece mama sa.

Dan Petrescu, moment emoționant la conferința de presă dinaintea meciului cu Gloria Buzău | Foto: Paula Copaciu - monitorulcj.ro

Dan Petrescu a revenit la antrenamentele celor de la CFR Cluj şi a vorbit despre momentele grele prin care trece mama sa.

„Bursucul” speră ca mama sa să fie externată cât mai repede şi să ajungă cu bine acasă.

„Vă dați seama că n-a fost o perioadă ușoară, dar nici dacă stăteam prea departe nu știu dacă și-ar fi dorit mama mea, mai ales că nu o pot ajuta în aceste momente. Sper să fie totul bine. Numai Dumnezeu știe ce va fi. Eu îmi doresc foarte mult să meargă acasă cât mai repede. Acum am venit la echipă și trebuie să mă concentrez la meci.

M-am implicat și în această perioadă. La fel am făcut și când trăia tatăl meu. Îmi zicea: «Du-te la antrenamente, fă-ți treaba. Noi asta ne dorim, să faci fotbal». Și asta am făcut. În aceste momente, e clar, dacă va fi ceva, poate mâine, poate azi, pot să plec oricând. Eu sper să pot să fiu aici și la meciul de mâine”, a spus Dan Petrescu, în cadrul unei conferințe de presă.

Dan Petrescu a vorbit şi despre meciul cu Gloria Buzău de duminică, 9 martie, despre care a spus că este mai greu decât toate partidele din play-off.

„Toată lumea va crede că e un meci ușor, iar asta mă deranjează foarte mult. În opinia mea, ăsta e cel mai greu meci, nu cele din play-off. Rezultate n-a avut Buzăul în 2025, e clar, dar jocul a fost mai bun. În fotbal contează doar rezultatul și d-aia au o imagine că sunt pe ultimul loc. În ultimul meci, meritau să bată UTA cu 3-4 goluri. La Sibiu trebuia să bată. La Farul, la fel, nu merita să piardă.

Mereu a fost foarte greu contra echipei de pe ultimul loc. Sper să reușesc să-i montez pe băieți și să fie concentrați din minutul 1 până în minutul 90”, a adăugat „Bursucul”.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: