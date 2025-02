Dan Petrescu, despre remiza cu Poli Iași: „A fost un meci foarte greu. Norocul a fost de partea adversarilor”.

CFR Cluj a pierdut două puncte în urma partidei disputate în deplasare cu Poli Iași și nu a reușit să urce pe prima poziție a clasamentului. „Cred că am fi jucat încă trei zile și n-am fi marcat”, spune antrenorul „feroviarilor” Dan Petrescu.

CFR Cluj a obținut o remiză pe terenul lui Poli Iași, după un meci disputat în condiții dificile. Clujenii au rarat ocazia de a urca pe primul loc în SuperLigă.

Dan Petrescu, antrenorul CFR Cluj, spune că partida a fost marcată de „semne rele” încă de la început.

„Meritam mult mai mult”

CFR Cluj a pierdut șase puncte în urma meciurilor disputate cu FC Botoșani, FCSB și Poli Iași. După cum arată antrenorul Dan Petrescu, echipa din Gruia „merita mult mai mult”.

„A fost un meci foarte greu, cu un teren aproape impracticabil.

Era clar din start că ceva nu era bine: Munteanu s-a accidentat la ultima fază de la antrenament, nici măcar pe teren nu a intrat.

E clar că din start sunt semne rele, golul doi a fost anulat după ce ne-am bucurat zece minute. N-am înțeles de ce, dar aceasta e decizia arbitrului.

Postolachi a ratat cu poarta goală la 1-0. E clar că norocul a fost total de partea adversarilor.

La 1-1 am ratat iar foarte multe ocazii, am dominat dar n-am reușit, cred că am fi jucat încă trei zile și n-am fi marcat.

Ăsta era destinul la meciul de azi, păcat, am pierdut iar 2 puncte.

Și la Botoșani, și cu FCSB am condus, dar n-am reușit să câștigăm – 6 puncte pierdute.

Dar, am început anul cu 3 victorii și 3 egaluri, eu zic că nu e rău. La cum s-a jucat, meritam mult mai mult în aceste 6 meciuri”, a explicat Dan Petrescu în conferința de presă de la încheierea partidei, publicată pe canalul oficial al CFR Cluj.

Sâmbătă, 22 februarie, CFR Cluj va primi vizita celor de la Petrolul Ploiești, într-o partidă contând pentru etapa a 28-a din Superliga.

