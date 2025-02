CFR „suflă în ceafa” liderului Universitatea Cluj

CFR Cluj a primit vizita celor de la Hermannstadt într-un meci cu miză importantă de ambele părți.

În minutul 43, Louis Munteanu și-a făcut din nou datoria și a înscris pentru CFR Cluj. Foto Fotbal Club CFR 1907 CLUJ - Facebook

CFR Cluj a învins-o pe FC Hermannstadt cu scorul de 1-0 (1-0), miercuri seara, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 25-a a Superligii de fotbal.

Unicul gol al partidei a fost reușit de Louis Munteanu (43), care a reluat din voleu la centrarea lui Beni Nkololo.

CFR Cluj a cerut de două ori penalty

În minutul 20, CFR Cluj a cerut lovitură de pedeapsă. Camora a căzut în careu după un duel cu Stoica, dar arbitrul a lăsat jocul să continue. Reluările au arătat că fundașul lui Hermannstadt l-a lovit în picior pe căpitanul clujenilor.

În minutul 29, CFR Cluj a cerut din nou un penalty, după ce o centrare a lui Kamara a lovit brațul lui Căpușă. Faza s-a verificat la VAR, dar centralul și-a menținut decizia.

Dan Petrescu a primit cartonaș galben, fiind extrem de nervos că echipa lui nu primește penalty.

Dan Petrescu acuză arbitrajul, în ciuda victoriei

La finalul partidei, Dan Petrescu a declarat că este mulțumit de jocul făcut de echipa lui, mai ales că în urmă cu doar 3 zile a jucat pe terenul campioanei FCSB.

„Veneau după foarte multe meciuri fără înfrângere, s-a văzut și de ce. Noi veneam după un meci greu. Nu am avut timp să ne refacem, dar felicit toți jucătorii pentru victorie. Nu a fost ușor să stea pe drumuri și să joace cum au făcut-o astăzi. Practic, nu au avut ocazii, am dat un gol și am avut două penalty-uri”, a spus Dan Petrescu, la Prima Sport.

Ce a declarat autorul golului

„Nu e ușor să joci din trei în trei zile. S-a văzut că nu am fost proaspeți, dar ne bucurăm pentru aceste trei puncte, care sunt foarte importante pentru noi. E o victorie importantă. Mă așteptam să am cifrele astea, normal. Așa cum am spus când am venit aici, am venit la o echipă mare, de tradiție, care joacă un fotbal frumos. Sunt fericit că-mi iese, sunt decisiv acolo în fața porții. Avem echipă de titlu, normal. Prima dată trebuie să fim în play-off și după luăm meci cu meci, o să fie altceva în play-off. Cu siguranță o să jucăm mai bine acolo. De asta muncesc (n.r. - pentru a ajunge la națională). În primul rând trebuie să o fac bine aici, după la echipa națională. O să merg cu inima deschisă oriunde aș fi convoat (n.r. - la U21 sau la naționala mare)”, a declarat Louis Munteanu, la Prima Sport.

Înainte de acest meci, CFR Cluj ocupa locul 4 în clasament cu un total de 40 de puncte din cele 24 de meciuri.

Formația lui Dan Petrescu a urcat pe podium, la un punct distanță de liderul „U” Cluj.

De cealaltă parte, Hermannstadt se află pe poziția a 9-a, cu 31 de puncte. În ultimele cinci meciuri dintre CFR Cluj și FC Hermannstadt din campionat, ambele echipe au obținut câte două victorii, iar un meci s-a încheiat la egalitate.

Ultima confruntare între cele două echipe a avut loc în septembrie 2024 și s-a terminat la egalitate, scor 0-0.

