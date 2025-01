Ovidiu Sabău, mulțumit de cantonamentul din Antalya: „Cred că am făcut o pregătire bună”

Ioan Ovidiu Sabău, antrenorul echipei „U” Cluj, a fost mulțumit la finalul cantonamentului din Turcia.

Ovidiu Sabău, mulțumit de cantonamentul din Antalya| Foto: fcucluj.ro

FC Universitatea Cluj a disputat duminică, 12 ianuarie, ultima partidă amicală din cantonamentul organizat în Turcia. La capătul duelului cu Zurich (0-2), antrenorul Ovidiu Sabău a analizat această perioadă de pregătire și a adus, totodată, noutăți în ceea ce privește starea lui Radu Boboc și posibile viitoare achiziții în această perioadă de transferuri.

„Cred că am făcut o pregătire bună. Am prins și zilele frumoase aici, cu condiții foarte bune. Eu cred că a fost o pregătire reușită. O concluzie după ultimul joc e că am arătat bine, nu ne-au pus în dificultate, am jucat de la egal la egal cu o echipă mult peste nivelul nostru. Sunt o echipă valoroasă, cu jucători buni, inventivi, tari pe picioare, cu tehnică bună. Dar ne-am descurcat destul de bine și arătăm destul de bine în momentul de față”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău.

Antrenorul echipei noastre a vorbit și despre eventuale întăriri la nivelul lotului.

„Încercăm, suntem preocupați, pentru că așteptările sunt destul de mari. Noi am făcut ca așteptările să fie diferite, cu alte obiective și atunci sigur că ai nevoie de concurență. Ne lipsesc acei jucători în zonele laterale, de viteză, de dueluri unu contra unu. Ne-am descurcat, adaptându-ne la jucătorii pe care i-am avut la dispoziție, într-un sistem 4-3-1-2, dar ne lipsesc acei jucători în zonele laterale, de dribling. Nu sunt ușor de găsit, costă, avem nevoie de buget foarte mare pentru a aduce jucători de calitate. Încercăm, fiecare caută soluții, sper să le găsim pe cele mai bune. Nu doar să avem un lot numeric, cei care vin să fie peste jucătorii pe care îi avem noi”, a adăugat Sabău.

„U” Cluj va debuta într-un meci oficial în noul an pe teren propriu, sâmbătă, 18 ianuarie, atunci când primește vizita celor de la Gloria Buzău.

