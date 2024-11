Dan Petrescu, în alertă înainte de meciul contra Rapid: „Vom vedea la meci ce va fi”

CFR Cluj joacă sâmbătă, 23 noiembrie, contra echipei Rapid București, în etapa cu numărul 17 din SuperLigă.

Dan Petrescu, antrenorul echipei CFR Cluj | Foto: Fotbal Cluj CFR 1907 Cluj-Napoca - Facebook

Giuleştenii trec printr-o perioadă foarte bună, au scos 10 puncte din precedentele patru runde, interval în care sunt şi fără gol încasat.

Cele două echipe s-au mai întâlnit de 47 de ori în principala competiţie internă, de 16 ori s-au impus ardelenii, de 21 de ori au câştigat bucureştenii, iar alte 10 partide s-au terminat la egalitate.

Dan Petrescu, antrenorul echipei CFR Cluj, și-a lăudat adversarii.

„Nu am decis primul 11. La ce vreme e afară, va fi greu să fac antrenamentul. Va fi un meci foarte intens pentru că e o luptă pentru play-off incredibilă în acest sezon. Nu cred că am avut un parcurs foarte bun acasă, am jucat mai bine în deplasare. Mi-aş dori să jucăm mai bine şi acasă. Şumudică ştie ce înseamnă Rapidul, dar asta nu înseamnă că Lennon nu era antrenor bun.

Șumudică ştie bine campionatul și mutarea decisivă a fost când a schimbat sistemul la 5-4-1. De atunci nu a luat niciun gol. În 5 meciuri au golaveraj 10-0, asta înseamnă perfecțiune. Nu știu dacă a fost bună pauza asta. Vom vedea la meci ce va fi”, a declarat Dan Petrescu, în cadrul unei conferințe de presă.

