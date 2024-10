Dan Petrescu l-a iertat pe Louis Munteanu, iar acum face un pariu: „Va fi golgheterul naționalei României”

Dan Petrescu, antrenorul echipeu CFR Cluj, a comentat conflictul izbucnit la finalul meciului cu Petrolul Ploiești, când Louis Munteanu a avut o reacție dură la adresa sa.

Dan Petrescu l-a iertat pe Louis Munteanu, iar acum face un pariu|Foto: CFR 1907 Official

Sâmbătă, la meciul cu Petrolul (0-0), Dan Petrescu l-a introdus pe Louis Munteanu în minutul 46, însă l-a înlocuit înainte ca jocul să se încheie. Antrenorul a declarat după meci că avea impresia că atacantul este accidentat.

Joi, la conferința de presă premergătoare meciului cu Sepsi OSK, au participat Louis Munteanu, cât și Dan Petrescu. Atacantul și-a prezentat scuzele după reacția avută, iar antrenorul a transmis că a depășit momentul și că își înțelege jucătorul.

„S-a făcut mult tam-tam. Era normal, mă așteptam. Jucătorul n-a avut niciodată o accidentare și nu știa cum e ruptura. Eu îmi tot întrebam staff-ul ce e cu el de tot șchioapătă. L-am pus pe Camora să-l întrebe și a zis că este bine, dar eu vedem că în continuare șchioapătă și nu îmi plăcea. Am zis că eu nu mai risc să-l las pe teren pentru că sigur să rupe.

El n-a înțeles, a crezut că l-am schimbat pentru că nu juca bine. Am vrut să-i explic pe bancă, dar era foarte nervos. E o reacție cumva normală, chiar dacă n-a fost frumoasă, pentru că el vrea să joace fotbal. Eu n-am avut nicio problemă cu el, s-a antrenat mereu excelent, a fost mereu primul la toate testele. Ce a făcut am înțeles. Din prea mare dorință de a juca a suferit, mai ales că d-abia dăduse trei goluri și trei assist-uri la naționala U21. Îl înțeleg într-un fel pentru ce a făcut. Nu m-am supărat nici după meci pe el.

L-am înțeles, l-am lăsat să se liniștească, iar după a venit la mine în birou. A venit să își ceară scuze, eu i-am zis: Ok, n-am nicio problemă, vorbește cu ceilalți. Nu e prima dată când mi se întâmplă acest lucru de la un jucător tânăr, care e de mare valoare. Noi avem mare nevoie de el în toate meciurile. E un jucător care face diferența și sunt convins că o va face mereu. Va trebui să aibă o atitudine bună mereu pentru că talent are foarte mult. Sunt convins că va ajunge și la echipa națională și va fi golgheterul României. Cel mai important e să se facă bine cât mai repede și să ne ajute să câștigăm meciuri”, a declarat Dan Petrescu.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: