U-BT Cluj va purta echipament roz la meciul cu CSO Voluntari. Marchează lupta împotriva cancerului la sân.

U-BT Cluj se duelează vineri, 4 octombrie 2024, cu CSO Voluntari.

U-BT Cluj va purta echipament roz la meciul cu CSO Voluntari | Foto: U-BT Cluj-Napoca - Facebook

U-BT Cluj se duelează vineri, 4 octombrie 2024, cu CSO Voluntari. Disputa din Sala Sporturilor Gabriela Szabo va începe la ora 18:00.

„Echipa clujeană caută primul rezultat pozitiv în partidele oficiale, pierzând săptămâna trecută cu Cedevita Olimpija Ljubljana și CSM CSU Oradea. De asemenea, am cedat și confruntarea de miercuri seara cu JL Bourg, astfel că Richard și compania vor o victorie de moral”, au transmis reprezentanţii U-BT Cluj.

CSO Voluntari, una dintre grupările puternice din Liga Națională

Potrivit reprezentanţilor echipei clujene, CSO Voluntari rămâne una dintre grupările puternice din Liga Naţională, care are până acum două rezultate pozitive.

„Trupa lui Bagatskis a învins-o pe CS Vâlcea 1924 Râmnicu Vâlcea, precum și pe Steaua București. Față de stagiunea precedentă, la CSO Voluntari au rămas jucătorii români de bază, și anume Alex Olah, Lucas Tohătan, Titus Nicoară și Laszlo Polyak. S-au schimbat jucătorii străini, iar la echipa ilfoveană au venit șase sportivi americani. S-a remarcat până acum Lewis Sullivan, care are medii de 15.0 puncte, 7.0 recuperări și 1.0 pase decisive, cu un indice al eficienței de 16.5. Totodată, Michael Caffey are statistici de 10.5 puncte, 5.5 pase decisive și 1.5 recuperări. În stagiunea precedentă, U-Banca Transilvania și CSO Voluntari s-au întâlnit de trei ori. De fiecare dată, ardelenii au reușit să se impună. În plus, în ultimele 10 meciuri dintre cele două, alb-negrii au repurtat 7 succese”, au mai transmis reprezentanţii U-BT Cluj.

U-BT Cluj va purta echipament roz la meciul cu CSO Voluntari

U-BT Cluj se alătură din nou luptei împotriva cancerului la sân.

Începând cu meciul cu CSO Voluntari, jucătorii vor purta echipamente roz la fiecare etapă din Liga Națională care are loc în luna octombrie. Ulterior, echipamentele vor fi scoase la licitație, sumele strânse urmând a fi donate pentru a sprijini această cauză nobilă. De altfel, luna octombrie și culoarea roz reprezintă, la nivel mondial, un simbol al speranței în fața acestei maladii.

„Jucăm cu o echipă atletică, ei practică un baschet în viteză. Sunt foarte fizici în acest sezon. Au arătat forță la recuperările ofensive în primele două meciuri și joacă bine în tranziție ofensivă. Noi nu suntem în cea mai bună perioadă, dar luăm fiecare meci pentru a ieși din această groapă în care ne-am băgat”, a declarat Mihai Silvășan, antrenorul U-BT Cluj.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: