Ioan Ovidiu Sabău, după egalul cu Universitatea Craiova: „A existat teamă. Ceva s-a întâmplat în a doua repriză.”

Derby-ul „U” Cluj – Universitatea Craiova s-a încheiat cu scorul 1-1, duminică, 22 septembrie, pe Cluj Arena.

Ioan Ovidiu Sabău, după egalul cu Universitatea Craiova | Foto: Universitatea Cluj – captură video Youtube

Ioan Ovidiu Sabău, antrenorul de la „U” Cluj, a declarat că a fost foarte mulțumit de prima repriză a meciului cu Universitatea Cluj, însă în a doua repriză jucătorii au avut stări de neîncredere.

„Ne-a fost teamă. Am jucat foarte rapid. Am controlat prima repriză. Am mai avut situații în care puteam să facem 2-0. Am fost foarte mulțumit de prima repriză, la a doua repriză ceva s-a întâmplat. Ne-a fost teamă să nu primim gol, nu am mai ținut de minge, nu am mai avut posesia. Au existat acele stări de neîncredere să nu pierdem mingea, să nu primești gol. Nu asta este abordarea corectă. Învățăm, trebuie să ne perfecționăm, nu suntem o echipă top să avem pe tot parcursul jocului același ritm, mai ales după atâtea meciuri. Sunt niște jocuri pe care trebuie să le analizăm dacă vrem să fim în play off. Sunt lucruri peste care nu putem să trecem, trebuie să le corectăm. Nu am pierdut cu o echipă bună, până la urmă Craiova este o echipă care se luptă la titlu. Craiova are o echipă în care s-a investit foarte multe. Pentru a doua repriză sunt multe lucruri de discutat, de analizat, trebuie să identificăm cauzele”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău, într-o conferință de presă după meciul cu Universitatea Craiova.

„Jucătorii trebuie să se refacă, să aibă mai multă încredere”

Antrenorul de la Universitatea Cluj a mai declarat că jucătorii vor trebui să se refacă, vor trebui să se pregătească mai mult și să aibă mai multă încredere.

„De multe ori există decizii care ne pun în dificultate. Dăm adversarului încredere. Sunt situații în care trebuie să avem mai mult curaj, să nu ne fie teamă. Până la urmă vrem să creștem, să fim o echipă de top. În astfel de situații trebuie să se vadă maturitatea, să se observe liniștea de care avem nevoie de a juca și în dificultate cand intervine oboseala. Cred că am arătat destul de bine. Jucătorii erau și ei foarte nervoși, supărați, pentru că noi trebuia să câștigăm meciul acesta așa cum a arătat Craiova în prima repriza. Am analizat și ne-a fost teamă. Tot respectul pentru jucători. Le mulțumesc suporterilor că au venit. Suntem pe drumul bun. Poate să intervină și oboseala, poate că și eu trebuie să iau alte decizii. Poate trebuie să mai odihnesc niște jucători. Să vedem cum va fi. Sunt mulțumit. Nu am ce să le reproșez. Nu trebuie să ne mulțumim. Avem un lot competitiv. Trebuie să ne refacem, să ne reîncărcăm cu stare bună, cu încredere, să ne pregătim mult mai bine”, a mai explicat Ioan Ovidiu Sabău.

