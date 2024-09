Antrenorul Universității Craiova, laude pentru „U” Cluj: „A demonstrat că este cea mai bună echipă a campionatului”

Constantin Câlcă, antrenorul Universității Craiova, a avut laude la adresa adversarei de duminică seara, „U” Cluj.

Antrenorul Universității Craiova, laude pentru „U” Cluj | Foto: Universitatea Craiova - Facebook

Antrenorul formaţiei Universitatea Craiova, Constantin Gâlcă, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că adversara din etapa a 10-a a SuperLigii de fotbal, Universitatea Cluj, a demonstrat până acum că este cea mai bună echipă a campionatului, însă a subliniat că jucătorii săi se pot impune dacă vor avea o poziţionare mai bună în apărare.

„Înfruntăm liderul clasamentului, Universitatea Cluj, care a demonstrat că este cea mai bună echipă a campionatului până acum. Este o echipă cu o mare omogenitate şi în apărare şi în atac, cu jucători de calitate care duc repede mingea în faţă, iar acţiunile lor se încheie de multe ori cu succes. Îmi doresc ca echipa mea să fie mai compactă, să aibă o poziţionare mai bună în apărare (…) Normal că a fost dureros să pierdem la Iaşi pentru că în ultimele trei meciuri am obţinut doar un punct. Ne-am creat ocazii, am marcat însă doar două goluri şi am primit cinci. Deci pe undeva e normal ca încrederea să scadă. Dar cu o atitudine mai bună şi cu o poziţionare mai bună putem face un joc bun şi să câştigăm. Noi suntem pregătiţi, acest meci este important pentru noi”, a spus tehnicianul.

În opinia antrenorului, pentru Universitatea Craiova este prea puţin locul 4 în clasament ocupat în prezent şi le-a transmis fanilor să îi lase în pace pe jucători şi să îl învinovăţească pe el pentru rezultatele din ultimele meciuri.

„E prea puţin pentru Universitatea Craiova locul pe care îl ocupăm acum. Toată lumea aşteaptă mult mai mult de la noi. A fost un progres la începutul campionatului, am fost mai dinamici, dar în ultimele trei etape am avut ocazii însă am înscris prea puţin. Aşa că în momentul ăsta trebuie să fim mai compacţi, mai pragmatici. Simţim că nu putem să marcăm din situaţii foarte bune, nu avem inspiraţia de a lua decizia cea mai adecvată. Şi de asemenea simţim că facem greşeli în defensivă pentru că nu avem poziţionarea bună în teren. Eu transmit suporterilor să lase jucătorii în pace, iar dacă vor un vinovat acela sunt eu. Am spus de la început că îmi asum toate lucrurile. E o pasă proastă, într-adevăr, dar eu cred total în aceşti jucători”, a precizat Constantin Gâlcă.

Echipa de fotbal Universitatea Craiova întâlneşte formaţia Universitatea Cluj, duminică, de la ora 21:30, pe Cluj Arena din Cluj Napoca, într-o partidă contând pentru etapa a 10-a a Superligii.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: